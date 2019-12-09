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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:55
господа, а что у примата возбудился корезоид - стал звонить/слать смс при входе с доверенного устройства .. у вас так же?
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Додано: Вів 10 гру, 2019 16:58
Додано: Вів 10 гру, 2019 17:42
Re: Приватбанк
Ще б пак! і це лише жалкий початок
вангую вже скоро вернуть ставки взад, а то з таким страним підходом до клієнтів - скоро скотиться на пси
+50грн !
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Додано: Вів 10 гру, 2019 18:00
А может опустили чтоб к НГ подарок аукциоными слелпть 16.5 -17 % на год в самый раз по рынку...
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:14
Re: Приватбанк
Топят пациента, вы что не видите, он уже идет ко дну. Нельзя чтоб в стране был мощный банк номер 1, системный, кому то это не нравится, надо чтоб осталась одна мелкая распорошеная шваль. За Днепр мстят походу.
Все что национализируется - приходит в упадок за 1 год. Главное закрыть клозеты для начала. Потом роняемт качество, сервис, желательно ниже плинтуса, потом ставки понижаем, ну и чтоб прикончить нужно что-то типа контрольного в голову, типа ввод ВА в свой же системный банк. Венки похороны занавес.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Вів 10 гру, 2019 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:17
Re: Приватбанк
Ні, ше не бачим...Приват непотопляємий.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:19
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:20
Re: Приватбанк
і тоді віддаєм вуйцекові ІВК хай сі тішЕ!
+50грн !
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