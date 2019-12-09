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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8373837483758376>
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:55

господа, а что у примата возбудился корезоид - стал звонить/слать смс при входе с доверенного устройства .. у вас так же?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:57

IMPRINTER
Так само!
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 16:58

  IMPRINTER написав:господа, а что у примата возбудился корезоид - стал звонить/слать смс при входе с доверенного устройства .. у вас так же?

У меня еще не звонил, но смс слал и вчера разок и сегодня, хотя смс уже давно не было.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:06

перегрелся
массовый вынос начался :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 17:42

Re: Приватбанк

  v57 написав:массовый вынос начался


Ще б пак! і це лише жалкий початок :)
вангую вже скоро вернуть ставки взад, а то з таким страним підходом до клієнтів - скоро скотиться на пси
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 18:00

А может опустили чтоб к НГ подарок аукциоными слелпть 16.5 -17 % на год в самый раз по рынку...
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:14

Re: Приватбанк

Топят пациента, вы что не видите, он уже идет ко дну. Нельзя чтоб в стране был мощный банк номер 1, системный, кому то это не нравится, надо чтоб осталась одна мелкая распорошеная шваль. За Днепр мстят походу.
Все что национализируется - приходит в упадок за 1 год. Главное закрыть клозеты для начала. Потом роняемт качество, сервис, желательно ниже плинтуса, потом ставки понижаем, ну и чтоб прикончить нужно что-то типа контрольного в голову, типа ввод ВА в свой же системный банк. Венки похороны занавес.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Вів 10 гру, 2019 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:17

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:Топят пациента, вы что не видите, он уже идет ко дну.

Ні, ше не бачим...Приват непотопляємий. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:19

  Квесторе_поверніться написав:
  Maksi2 написав:Топят пациента, вы что не видите, он уже идет ко дну.

Ні, ше не бачим...Приват непотопляємий. :)

Если мы все мечтаем вынести из него все под ноль - он УЖЕ утонул...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:20

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:типа ввод ВА в свой же системный банк. Венки похороны занавес.


і тоді віддаєм вуйцекові ІВК хай сі тішЕ! :)
+50грн !
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greenozon
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