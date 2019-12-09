RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8373837483758376
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:27

  greenozon написав:
  Maksi2 написав:типа ввод ВА в свой же системный банк. Венки похороны занавес.


і тоді віддаєм вуйцекові ІВК хай сі тішЕ! :)

Ну походу так и задуманно.
Maksi2
 
Повідомлень: 367
З нами з: 18.06.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:44

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:Если мы все мечтаем вынести из него все под ноль - он УЖЕ утонул...

Пятирічний не винести ніяк...ше 2 роки банка має міцно простояти.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30613
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8373837483758376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ingtrans, jay2004, patrikk, ramaz, vollena71, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16821)
10.12.2019 19:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.