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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8373837483758376
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:27

  greenozon написав:
  Maksi2 написав:типа ввод ВА в свой же системный банк. Венки похороны занавес.


і тоді віддаєм вуйцекові ІВК хай сі тішЕ! :)

Ну походу так и задуманно.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:44

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:Если мы все мечтаем вынести из него все под ноль - он УЖЕ утонул...

Пятирічний не винести ніяк...ше 2 роки банка має міцно простояти.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:53

  Maksi2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Maksi2 написав:Топят пациента, вы что не видите, он уже идет ко дну.

Ні, ше не бачим...Приват непотопляємий. :)

Если мы все мечтаем вынести из него все под ноль - он УЖЕ утонул...

ОВГЗ будут лежать в капитале и генерировать прибыль :)
И можно закрыть все отделения, и уволить весь персонал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:58

Засікаєм циферки по Привату щодо деполюдей

https://static.privatbank.ua/files/rozp ... _11_19.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:00

  Квесторе_поверніться написав:
  Maksi2 написав:Если мы все мечтаем вынести из него все под ноль - он УЖЕ утонул...

Пятирічний не винести ніяк...ше 2 роки банка має міцно простояти.

ахаха та да, я ж о том же, еще почти 2 года :lol:
20%, я его называю "подарком Коломойского", многим не понять тут, которые на него гонят, для меня такие высеры всего лишь говорят о недалекости пациентов, банальной зависти, и просто люди из разных лагерей.
  Вкладчик1234 написав:ОВГЗ будут лежать в капитале и генерировать прибыль :)
И можно закрыть все отделения, и уволить весь персонал

Тоже вариант. У меня к привату теплые чувства. Но такие ставки я не вынесу. Уже вынес все и со всех, кроме 5 летнего.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:46

  chipmunk написав:Вуйцю, вернись! Де наші безналохові?

Не цінували вуйка... :cry:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:50

  Козак-характерник написав:
  chipmunk написав:Вуйцю, вернись! Де наші безналохові?

Не цінували вуйка... :cry:

Ага, Буратино, ты сам себе враг.
Вы себя слышите?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:56

Re: Приватбанк

  greenozon написав:і тоді віддаєм вуйцекові ІВК хай сі тішЕ!


вот и хотят отдать пустышку. Я пока еще банкую до лютого . а потом ВЫНОС.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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