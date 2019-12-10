Ну походу так и задуманно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:27
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:44
Re: Приватбанк
Пятирічний не винести ніяк...ше 2 роки банка має міцно простояти.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:53
ОВГЗ будут лежать в капитале и генерировать прибыль
И можно закрыть все отделения, и уволить весь персонал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:58
Засікаєм циферки по Привату щодо деполюдей
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:00
ахаха та да, я ж о том же, еще почти 2 года
20%, я его называю "подарком Коломойского", многим не понять тут, которые на него гонят, для меня такие высеры всего лишь говорят о недалекости пациентов, банальной зависти, и просто люди из разных лагерей.
Тоже вариант. У меня к привату теплые чувства. Но такие ставки я не вынесу. Уже вынес все и со всех, кроме 5 летнего.
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:46
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:50
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:56
Re: Приватбанк
вот и хотят отдать пустышку. Я пока еще банкую до лютого . а потом ВЫНОС.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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