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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8374837583768377
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:49

Re: Приватбанк

chipmunk написав:А тут хтось ще лишався, крім багаторічників та безподатківців? ;)
Та не багато, лише 22 млн. вкладників на 1 число минулого місяця на загальну суму в 190млрд.грн))
Розбивку по сумах і валюті можна переглянути, якщо цікавить
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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:58

  stryzhko написав:Та не багато, лише 22 млн. вкладників на 1 число минулого місяця на загальну суму в 190млрд.грн

Багато з них залишиться після приниження % ставок?
Тут майже всі відписалися що почали винос, навіть прихильники банку.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:14

Re: Приватбанк

Maksi2 написав:Багато з них залишиться після приниження % ставок?
Тут майже всі відписалися що почали винос, навіть прихильники банку.

10-20% може й підуть. Час покаже. Плани по скороченню державної частки на банківському ринку ніхто не відміняв, тому банк або продадуть в 2022-му році, якщо знайдеться покупець або придумають, як віддати колишньому власнику))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:15

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:Багато з них залишиться після приниження % ставок?
Полностью солидарен с такой постановкой вопроса. У меня лично 11 ,т.е. завтра последний день,а у мамки безналоховый 12-го. И всё.Занавес.P.S. Если честно то я здесь последние годы только ради свини сидел.С обрезанием у последней ловить больше похоже нечего.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:21

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:як віддати колишньому власнику))

Це фантастика...та й Вуйцьо сам не хоче банки взад.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:24

  stryzhko написав:Та не багато, лише 22 млн. вкладників на 1 число минулого місяця на загальну суму в 190млрд.грн))
Розбивку по сумах і валюті можна переглянути, якщо цікавить

Там же наверняка учтены те, у кого 10-50грн на карте осталось, потому что в банкомате не было мелких купюр, и те у кого на копилку округлилась мелочь.

Вот Вам и 22млн "вкладчиков"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 00:04

Re: Приватбанк

Вкладчик1234 написав:Там же наверняка учтены те, у кого 10-50грн на карте осталось

Звичайно, навіть ті в кого менше 10грн))
- до 10грн - 5,32млн вкладників з сумою 10.6млн,
-10-100тис.грн - 16.5млн з 70,5млрд,
-100-200тис.грн - 0,24млн з 33,2млрд,
-200-500тис. грн - 0.14млн з 41,2млрд,
-понад 500тис.грн - 0,039млн з 47,8млрд.
Тобто у 2% вкладників близько 65% всих вкладів банку))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 01:02

  IMPRINTER написав:господа, а что у примата возбудился корезоид - стал звонить/слать смс при входе с доверенного устройства .. у вас так же?

Корезоид берет время для передышки, перед выносом очередного клиента. Не успевает видно купюры в мешки отслюнявливать.
Black Jack - White Business
ruvex
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