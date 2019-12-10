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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8374837583768377
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:49

Re: Приватбанк

chipmunk написав:А тут хтось ще лишався, крім багаторічників та безподатківців? ;)
Та не багато, лише 22 млн. вкладників на 1 число минулого місяця на загальну суму в 190млрд.грн))
Розбивку по сумах і валюті можна переглянути, якщо цікавить
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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:58

  stryzhko написав:Та не багато, лише 22 млн. вкладників на 1 число минулого місяця на загальну суму в 190млрд.грн

Багато з них залишиться після приниження % ставок?
Тут майже всі відписалися що почали винос, навіть прихильники банку.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:14

Re: Приватбанк

Maksi2 написав:Багато з них залишиться після приниження % ставок?
Тут майже всі відписалися що почали винос, навіть прихильники банку.

10-20% може й підуть. Час покаже. Плани по скороченню державної частки на банківському ринку ніхто не відміняв, тому банк або продадуть в 2022-му році, якщо знайдеться покупець або придумають, як віддати колишньому власнику))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:15

Re: Приватбанк

  Maksi2 написав:Багато з них залишиться після приниження % ставок?
Полностью солидарен с такой постановкой вопроса. У меня лично 11 ,т.е. завтра последний день,а у мамки безналоховый 12-го. И всё.Занавес.P.S. Если честно то я здесь последние годы только ради свини сидел.С обрезанием у последней ловить больше похоже нечего.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:21

Re: Приватбанк

  stryzhko написав:як віддати колишньому власнику))

Це фантастика...та й Вуйцьо сам не хоче банки взад.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:24

  stryzhko написав:Та не багато, лише 22 млн. вкладників на 1 число минулого місяця на загальну суму в 190млрд.грн))
Розбивку по сумах і валюті можна переглянути, якщо цікавить

Там же наверняка учтены те, у кого 10-50грн на карте осталось, потому что в банкомате не было мелких купюр, и те у кого на копилку округлилась мелочь.

Вот Вам и 22млн "вкладчиков"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 00:04

Re: Приватбанк

Вкладчик1234 написав:Там же наверняка учтены те, у кого 10-50грн на карте осталось

Звичайно, навіть ті в кого менше 10грн))
- до 10грн - 5,32млн вкладників з сумою 10.6млн,
-10-100тис.грн - 16.5млн з 70,5млрд,
-100-200тис.грн - 0,24млн з 33,2млрд,
-200-500тис. грн - 0.14млн з 41,2млрд,
-понад 500тис.грн - 0,039млн з 47,8млрд.
Тобто у 2% вкладників близько 65% всих вкладів банку))
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 01:02

  IMPRINTER написав:господа, а что у примата возбудился корезоид - стал звонить/слать смс при входе с доверенного устройства .. у вас так же?

Корезоид берет время для передышки, перед выносом очередного клиента. Не успевает видно купюры в мешки отслюнявливать.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 06:44

  Дядя Дима написав:
  Maksi2 написав:Багато з них залишиться після приниження % ставок?
Полностью солидарен с такой постановкой вопроса. У меня лично 11 ,т.е. завтра последний день,а у мамки безналоховый 12-го. И всё.Занавес.P.S. Если честно то я здесь последние годы только ради свини сидел.С обрезанием у последней ловить больше похоже нечего.

А если палкой потыкать, то может что то таки найдется?
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 07:40

  egorek написав:Еще новость. Сегодня утром разрывал депо. Выскочило сообщение, что деньги будут на карте после 15 часов. Так вот. Денег на карте до сих пор таки нет!!!

Выплатили деньги только сегодня через ГЛ. Сбой программы бла бла. Вчера ясно написано было-деньги после 15 часов).
Еще. Выплатили кешбек за черную пятницу, которая завидует. Правда на инет гривневую, которую открывал для дельты и с той поры не использовал. Проверяйте у себя.
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