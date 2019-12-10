Та не багато, лише 22 млн. вкладників на 1 число минулого місяця на загальну суму в 190млрд.грн))chipmunk написав:А тут хтось ще лишався, крім багаторічників та безподатківців?
Розбивку по сумах і валюті можна переглянути, якщо цікавить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:49
Re: Приватбанк
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:58
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:14
Re: Приватбанк
10-20% може й підуть. Час покаже. Плани по скороченню державної частки на банківському ринку ніхто не відміняв, тому банк або продадуть в 2022-му році, якщо знайдеться покупець або придумають, як віддати колишньому власнику))
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:15
Re: Приватбанк
Полностью солидарен с такой постановкой вопроса. У меня лично 11 ,т.е. завтра последний день,а у мамки безналоховый 12-го. И всё.Занавес.P.S. Если честно то я здесь последние годы только ради свини сидел.С обрезанием у последней ловить больше похоже нечего.
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:21
Re: Приватбанк
Це фантастика...та й Вуйцьо сам не хоче банки взад.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:24
Там же наверняка учтены те, у кого 10-50грн на карте осталось, потому что в банкомате не было мелких купюр, и те у кого на копилку округлилась мелочь.
Вот Вам и 22млн "вкладчиков"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 11 гру, 2019 00:04
Re: Приватбанк
Звичайно, навіть ті в кого менше 10грн))
- до 10грн - 5,32млн вкладників з сумою 10.6млн,
-10-100тис.грн - 16.5млн з 70,5млрд,
-100-200тис.грн - 0,24млн з 33,2млрд,
-200-500тис. грн - 0.14млн з 41,2млрд,
-понад 500тис.грн - 0,039млн з 47,8млрд.
Тобто у 2% вкладників близько 65% всих вкладів банку))
Додано: Сер 11 гру, 2019 01:02
Корезоид берет время для передышки, перед выносом очередного клиента. Не успевает видно купюры в мешки отслюнявливать.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 11 гру, 2019 06:44
А если палкой потыкать, то может что то таки найдется?
Додано: Сер 11 гру, 2019 07:40
Выплатили деньги только сегодня через ГЛ. Сбой программы бла бла. Вчера ясно написано было-деньги после 15 часов).
Еще. Выплатили кешбек за черную пятницу, которая завидует. Правда на инет гривневую, которую открывал для дельты и с той поры не использовал. Проверяйте у себя.
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