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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8375837683778378
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:21

  egorek написав:Еще. Выплатили кешбек за черную пятницу, которая завидует. Правда на инет гривневую, которую открывал для дельты и с той поры не использовал. Проверяйте у себя.

Аналогично, на интернет-карту. Жене на КДВ.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Сер 11 гру, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:22

  Ferlakur написав:
  egorek написав:Еще. Выплатили кешбек за черную пятницу, которая завидует. Правда на инет гривневую, которую открывал для дельты и с той поры не использовал. Проверяйте у себя.

Аналогично, на интернет-карту.

А напомните условия этого кеш-бека, а то капнул, а я даже не понял за что)))
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:36

  BBC написав:
  Ferlakur написав:
  egorek написав:Еще. Выплатили кешбек за черную пятницу, которая завидует. Правда на инет гривневую, которую открывал для дельты и с той поры не использовал. Проверяйте у себя.

Аналогично, на интернет-карту.

А напомните условия этого кеш-бека, а то капнул, а я даже не понял за что)))

За расчеты картами Виза в интернет-магазинах, 5% чистыми, не более 250 грн в месяц.
Ferlakur
 
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  #<1 ... 8375837683778378
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