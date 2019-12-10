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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 08:21
egorek написав:
Еще. Выплатили кешбек за черную пятницу, которая завидует. Правда на инет гривневую, которую открывал для дельты и с той поры не использовал. Проверяйте у себя.
Аналогично, на интернет-карту. Жене на КДВ.
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Сер 11 гру, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:22
Ferlakur написав: egorek написав:
Еще. Выплатили кешбек за черную пятницу, которая завидует. Правда на инет гривневую, которую открывал для дельты и с той поры не использовал. Проверяйте у себя.
Аналогично, на интернет-карту.
А напомните условия этого кеш-бека, а то капнул, а я даже не понял за что)))
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:36
BBC написав: Ferlakur написав: egorek написав:
Еще. Выплатили кешбек за черную пятницу, которая завидует. Правда на инет гривневую, которую открывал для дельты и с той поры не использовал. Проверяйте у себя.
Аналогично, на интернет-карту.
А напомните условия этого кеш-бека, а то капнул, а я даже не понял за что)))
За расчеты картами Виза в интернет-магазинах, 5% чистыми, не более 250 грн в месяц.
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