Додано: Сер 11 гру, 2019 08:59

Вечером 18.11.19. моя супруга получила смс, что с карты Универсальная списано248,12 EUR (6670 грн.) в пользу HOTEL TIGLIO, RIMINI в Италии. Никаких заказов и брони жилья не осуществляла, данные карты и код CVV никому не сообщала.Сразу позвонила 3700 и заблокировала счет. На вопрос, как это могло произойти, при установленном лимите на интернет платежи в 1000 грн., вразумительного ответа не услышала. Оформила заявление по телефону на возврат платежа. Оператор на линии заверил, что банк вернет списанную сумму в ближайшее время. Через несколько дней мы обратились в Оболонское РОВД и написали заявление о краже.Прошло больше 3 недель, денег нет. На обращения в колл центр слышим ответ, что банк старается и делает все возможное, чтобы вернуть платеж. НО ТОЛКУ! О какой репутации банка может идти речь? Это может случится с каждым и Вы получите стандартную отговорку, что «мы стараемся».Жду публичного объяснения представителя банка, как смогли списать 6670 грн. со счета банка, карта Универсальная, при установленном лимите 1000 грн. на платежи в интернете?Когда вернутся деньги обратно на счет?Каким образом я могу погасить образовавшуюся задолженность по кредитным средствам на карте?