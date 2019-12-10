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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8376837783788379>
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:21

  egorek написав:Еще. Выплатили кешбек за черную пятницу, которая завидует. Правда на инет гривневую, которую открывал для дельты и с той поры не использовал. Проверяйте у себя.

Аналогично, на интернет-карту. Жене на КДВ.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Сер 11 гру, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 08:59

Кража 6670 грн. с карты Универсальная Приватбанк.

Вечером 18.11.19. моя супруга получила смс, что с карты Универсальная списано
:oops: 248,12 EUR (6670 грн.) в пользу HOTEL TIGLIO, RIMINI в Италии. Никаких заказов и брони жилья не осуществляла, данные карты и код CVV никому не сообщала.
Сразу позвонила 3700 и заблокировала счет. На вопрос, как это могло произойти, при установленном лимите на интернет платежи в 1000 грн., вразумительного ответа не услышала. Оформила заявление по телефону на возврат платежа. Оператор на линии заверил, что банк вернет списанную сумму в ближайшее время. Через несколько дней мы обратились в Оболонское РОВД и написали заявление о краже.
Прошло больше 3 недель, денег нет. На обращения в колл центр слышим ответ, что банк старается и делает все возможное, чтобы вернуть платеж. НО ТОЛКУ! О какой репутации банка может идти речь? Это может случится с каждым и Вы получите стандартную отговорку, что «мы стараемся».
Жду публичного объяснения представителя банка, как смогли списать 6670 грн. со счета банка, карта Универсальная, при установленном лимите 1000 грн. на платежи в интернете?
Когда вернутся деньги обратно на счет?
Каким образом я могу погасить образовавшуюся задолженность по кредитным средствам на карте?
vik150871
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:22

  Ferlakur написав:
  egorek написав:Еще. Выплатили кешбек за черную пятницу, которая завидует. Правда на инет гривневую, которую открывал для дельты и с той поры не использовал. Проверяйте у себя.

Аналогично, на интернет-карту.

А напомните условия этого кеш-бека, а то капнул, а я даже не понял за что)))
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:36

  BBC написав:
  Ferlakur написав:
  egorek написав:Еще. Выплатили кешбек за черную пятницу, которая завидует. Правда на инет гривневую, которую открывал для дельты и с той поры не использовал. Проверяйте у себя.

Аналогично, на интернет-карту.

А напомните условия этого кеш-бека, а то капнул, а я даже не понял за что)))

За расчеты картами Виза в интернет-магазинах, 5% чистыми, не более 250 грн в месяц.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:46

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:За расчеты картами Виза в интернет-магазинах, 5% чистыми, не более 250 грн в месяц

У мене вже двічі з'явились ось такі операції "{{DID=PB_EN_SBPMXXXXXXXXXXXXXX}}#4149 **** **** XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА." (в різні місяці і з абсолютно однаковими сумами)
Це і є той кешбек?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:53

  Sungsam написав:
  Ferlakur написав:За расчеты картами Виза в интернет-магазинах, 5% чистыми, не более 250 грн в месяц

У мене вже двічі з'явились ось такі операції "{{DID=PB_EN_SBPMXXXXXXXXXXXXXX}}#4149 **** **** XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА." (в різні місяці і з абсолютно однаковими сумами)
Це і є той кешбек?

Так.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:55

Re: Приватбанк

  Дядя Дима написав:Если честно то я здесь последние годы только ради свини сидел.С обрезанием у последней ловить больше похоже нечего.
свинья ж не на свои откармливалась,а на государственные
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:43

Re: Приватбанк

  IMPRINTER написав:господа, а что у примата возбудился корезоид - стал звонить/слать смс при входе с доверенного устройства .. у вас так же?


Корезоїд як лев бореться за кожну копійку, кожен раз вимагає іншого типу підтвердження кожної видаткової операції.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:47

Re: Приватбанк

Кому выплатили кешбек по черной пятнице, каким числом/временем прошло по выписке? Вчера около 18.00?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:12

  Ferlakur написав:Кому выплатили кешбек по черной пятнице, каким числом/временем прошло по выписке? Вчера около 18.00?

по выписке вчера в 17:55
vpchelko
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