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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:13
Ferlakur написав:
Кому выплатили кешбек по черной пятнице, каким числом/временем прошло по выписке? Вчера около 18.00?
17:54
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