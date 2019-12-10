|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:13
Ferlakur написав:
Кому выплатили кешбек по черной пятнице, каким числом/временем прошло по выписке? Вчера около 18.00?
17:54
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2263
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:20
Подскажите, можно как-то вывести с КДВ Привата без % (например в Альфу).
Раньше просто переводила в П24 на свою карту чужого банка, а сейчас %.
-
balbesik
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 11.04.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:28
balbesik CЕП за 3 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3026
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:43
Ой+ написав:balbesik
CЕП за 3 грн.
Это в П24 делать? Лимит 15т.за раз?
-
balbesik
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 11.04.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:13
guntherhouse777 написав:
А если палкой потыкать
Dass Sie wegen haben?
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 570
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:41
balbesik написав: Ой+ написав:balbesik
CЕП за 3 грн.
Это в П24 делать? Лимит 15т.за раз?
Так, у П24. Формально ліміту немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3813
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:23
guntherhouse777 написав: Дядя Дима написав: Maksi2 написав:
Багато з них залишиться після приниження % ставок?
Полностью солидарен с такой постановкой вопроса. У меня лично 11 ,т.е. завтра последний день,а у мамки безналоховый 12-го. И всё.Занавес.P.S. Если честно то я здесь последние годы только ради свини сидел.С обрезанием у последней ловить больше похоже нечего.
А если палкой потыкать, то может что то таки найдется?
что например
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|