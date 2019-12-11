RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8377837883798380>
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:13

  Ferlakur написав:Кому выплатили кешбек по черной пятнице, каким числом/временем прошло по выписке? Вчера около 18.00?

17:54
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2263
З нами з: 18.09.13
Подякував: 447 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:20

Подскажите, можно как-то вывести с КДВ Привата без % (например в Альфу).
Раньше просто переводила в П24 на свою карту чужого банка, а сейчас %. :(
balbesik
 
Повідомлень: 221
З нами з: 11.04.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:28

balbesik CЕП за 3 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3026
З нами з: 19.04.12
Подякував: 38 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:43

  Ой+ написав:balbesik CЕП за 3 грн.

Это в П24 делать? Лимит 15т.за раз?
balbesik
 
Повідомлень: 221
З нами з: 11.04.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:13

Re: Приватбанк

  guntherhouse777 написав:А если палкой потыкать
Dass Sie wegen haben?
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 570
З нами з: 29.11.16
Подякував: 253 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:41

  balbesik написав:
  Ой+ написав:balbesik CЕП за 3 грн.

Это в П24 делать? Лимит 15т.за раз?

Так, у П24. Формально ліміту немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3814
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:23

  guntherhouse777 написав:
  Дядя Дима написав:
  Maksi2 написав:Багато з них залишиться після приниження % ставок?
Полностью солидарен с такой постановкой вопроса. У меня лично 11 ,т.е. завтра последний день,а у мамки безналоховый 12-го. И всё.Занавес.P.S. Если честно то я здесь последние годы только ради свини сидел.С обрезанием у последней ловить больше похоже нечего.

А если палкой потыкать, то может что то таки найдется?

что например :o
Maksi2
 
Повідомлень: 377
З нами з: 18.06.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:47

  chipmunk написав:А тут хтось ще лишався, крім багаторічників та безподатківців? ;)

Тут разве не такие в гривне ставки как в Ощаде?
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11696
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:49

  balbesik написав:
  Ой+ написав:balbesik CЕП за 3 грн.

Это в П24 делать? Лимит 15т.за раз?

Хоть десять лямов,но нельзя,на 2630,перевел пока за 3…гривни бессрочную под 10% в Аваль,под 5% у меня в Укрсибе
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11696
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:54

Re: Приватбанк

Гриня бесподобен :lol:
Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3311
З нами з: 03.12.14
Подякував: 417 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8377837883798380>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, IDAN, ingtrans, Maksi2, vollena71 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79489)
11.12.2019 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.