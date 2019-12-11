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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8377837883798380
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 20:55

  Sungsam написав:
  Ferlakur написав:За расчеты картами Виза в интернет-магазинах, 5% чистыми, не более 250 грн в месяц

У мене вже двічі з'явились ось такі операції "{{DID=PB_EN_SBPMXXXXXXXXXXXXXX}}#4149 **** **** XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА." (в різні місяці і з абсолютно однаковими сумами)
Це і є той кешбек?

Тоже разгадывал ребус, даже не помню когда регистрировался в акции. :mrgreen:
500 было бы приятнее, но 250 тоже хорошо.
Кинули на КДВ.

По другим аккам добавили КЛ.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:16

Антикешбек-система

Пополнился один раз финансовый номер для получения кешбека. Теперь пришло уведомление об акции на аккаунт Привата родственнику, так Приложение отказывается пополнять предыдущий финансовый номер, и даже любые схожие с ним номера (идентичность до 2-х разных цифр включительно!).
При чем пополнить этот номер нельзя и с других аккаунтов Привата тоже!

Кто знает про обязательный минимальный остаток на Киевстаре и Ватафоне после пересылки средств шарпеем? И действительно ли там 4% комиса на карту и 2% комиса на другой номер (вроде же акционно до конца года было 3%/0,5%).

Благодарю.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:40

  Slx написав:Пополнился один раз финансовый номер для получения кешбека. Теперь пришло уведомление об акции на аккаунт Привата родственнику, так Приложение отказывается пополнять предыдущий финансовый номер, и даже любые схожие с ним номера (идентичность до 2-х разных цифр включительно!).
При чем пополнить этот номер нельзя и с других аккаунтов Привата тоже!

Кто знает про обязательный минимальный остаток на Киевстаре и Ватафоне после пересылки средств шарпеем? И действительно ли там 4% комиса на карту и 2% комиса на другой номер (вроде же акционно до конца года было 3%/0,5%).

Благодарю.

по-моему мин. остаток сейчас 3 грн., а тариф 3 % при выводе на ПК и 0,5% при переводе на другой мобильный
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 07:40

  velvet написав:по-моему мин. остаток сейчас 3 грн., а тариф 3 % при выводе на ПК и 0,5% при переводе на другой мобильный

Уже нет. это было до 1 Декабря. Теперь 4/2, мин остаток действительно 3 грн.
Slx
 
Повідомлень: 340
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  #<1 ... 8377837883798380
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