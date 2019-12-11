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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:55
Sungsam написав: Ferlakur написав:
За расчеты картами Виза в интернет-магазинах, 5% чистыми, не более 250 грн в месяц
У мене вже двічі з'явились ось такі операції "{{DID=PB_EN_SBPMXXXXXXXXXXXXXX}}#4149 **** **** XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX ПОПОЛНЕНИЕ КАРТОЧНОГО СЧЕТА.
" (в різні місяці і з абсолютно однаковими сумами)
Це і є той кешбек?
Тоже разгадывал ребус, даже не помню когда регистрировался в акции.
500 было бы приятнее, но 250 тоже хорошо.
Кинули на КДВ.
По другим аккам добавили КЛ.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 00:16
Пополнился один раз финансовый номер для получения кешбека. Теперь пришло уведомление об акции на аккаунт Привата родственнику, так Приложение отказывается пополнять предыдущий финансовый номер, и даже любые схожие с ним номера (идентичность до 2-х разных цифр включительно!).
При чем пополнить этот номер нельзя и с других аккаунтов Привата тоже!
Кто знает про обязательный минимальный остаток на Киевстаре и Ватафоне после пересылки средств шарпеем? И действительно ли там 4% комиса на карту и 2% комиса на другой номер (вроде же акционно до конца года было 3%/0,5%).
Благодарю.
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Slx
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Додано: Чет 12 гру, 2019 00:40
Slx написав:
Пополнился один раз финансовый номер для получения кешбека. Теперь пришло уведомление об акции на аккаунт Привата родственнику, так Приложение отказывается пополнять предыдущий финансовый номер, и даже любые схожие с ним номера (идентичность до 2-х разных цифр включительно!).
При чем пополнить этот номер нельзя и с других аккаунтов Привата тоже!
Кто знает про обязательный минимальный остаток на Киевстаре и Ватафоне после пересылки средств шарпеем? И действительно ли там 4% комиса на карту и 2% комиса на другой номер (вроде же акционно до конца года было 3%/0,5%).
Благодарю.
по-моему мин. остаток сейчас 3 грн., а тариф 3 % при выводе на ПК и 0,5% при переводе на другой мобильный
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velvet
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Додано: Чет 12 гру, 2019 07:40
velvet написав:
по-моему мин. остаток сейчас 3 грн., а тариф 3 % при выводе на ПК и 0,5% при переводе на другой мобильный
Уже нет. это было до 1 Декабря. Теперь 4/2, мин остаток действительно 3 грн.
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Slx
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:39
Выписки не обновляются ни по кредиткам, ни по зарплатным картам. У всех так?
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wig
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:55
В п24 все работает !
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diplomnet
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Додано: Чет 12 гру, 2019 13:43
wig написав:
Выписки не обновляются ни по кредиткам, ни по зарплатным картам. У всех так?
Тормозит сильно. Обновляются с опозданием иногда до часа.
Но задолженность (которая красным цветом) сразу правильная.
Что-то с корезоидом в последнее время...
Наверное хочет сбежать к Бене.
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kesha876
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Додано: Чет 12 гру, 2019 14:45
Ответили на гор линии
Вчера были задержки в смс информировании.
Сегодня есть задержки в обновлении выписки по счетам , из-за этого смс также могут поступать позже
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:22
Добрый вечер. В этом месяце 24е крайний срок внесения средств на Кредитку или же 26е?
Также подскажите с Интернет карты вывести средства без комиссии можно только через месячный депозит?
Спасибо всем ответившим.
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_PORT_UA
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