25-те.
Зранку ще відправив два платежі за реквізитами на абанку - не зайшли досі. По другому ще і допит був, чи не з соцмереж підбили на переказ.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:27
Re: Приватбанк
25-те.
Зранку ще відправив два платежі за реквізитами на абанку - не зайшли досі. По другому ще і допит був, чи не з соцмереж підбили на переказ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:28
25е же выходной, Католическое Рождество.
По Интернет карте не подскажете?
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:29
Re: Приватбанк
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:32
Re: Приватбанк
А есть ли у Привата вклад по типу Свободный,со свободным снятием средств в любое время?
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:34
Приват-вклад -
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:37
_PORT_UA
Приват вклад, але з інтернет карти вхід через коміс.
Та читав тут, що приват затягує сепи, треба було брати торбинку та й нести в більш швидкий банк, бо напряму в абанку не заробиш кешбеку за готівку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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