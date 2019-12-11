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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:27
_PORT_UA написав:
В этом месяце 24е крайний срок внесения средств на Кредитку или же 26е?
25-те.
Зранку ще відправив два платежі за реквізитами на абанку - не зайшли досі. По другому ще і допит був, чи не з соцмереж підбили на переказ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:28
25е же выходной, Католическое Рождество.
По Интернет карте не подскажете?
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_PORT_UA
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:29
Ой+ написав:
Зранку ще відправив два платежі за реквізитами на абанку - не зайшли досі.
Так у ПБ они же на следующее утро обычно уходят, за исключением случая отправки со счета ФОП с Приват24 для бизнеса.
_PORT_UA написав:
25е же выходной, Католическое Рождество.
У ПБ выходных не бывает
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ingtrans
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:32
А есть ли у Привата вклад по типу Свободный,со свободным снятием средств в любое время?
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_PORT_UA
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:34
_PORT_UA написав:
А есть ли у Привата вклад по типу Свободный,со свободным снятием средств в любое время?
Приват-вклад - https://privatbank.ua/depozit
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ingtrans
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:37
_PORT_UA
Приват вклад, але з інтернет карти вхід через коміс.
ingtrans написав: Ой+ написав:
Зранку ще відправив два платежі за реквізитами на абанку - не зайшли досі.
Так у ПБ они же на следующее утро обычно уходят, за исключением случая отправки со счета ФОП с Приват24 для бизнеса.
Та читав тут, що приват затягує сепи, треба було брати торбинку та й нести в більш швидкий банк, бо напряму в абанку не заробиш кешбеку за готівку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 12 гру, 2019 18:36
подскажите какую максимальноразумную сумму можно отправить сэпом за один раз в др.банк?
Спасибо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Чет 12 гру, 2019 18:53
_PORT_UA написав:
25е же выходной, Католическое Рождество.
По Интернет карте не подскажете?
Приват атеист
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guntherhouse777
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Додано: Чет 12 гру, 2019 18:53
хуторянка 149000
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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