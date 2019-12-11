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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8378837983808381
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:27

Re: Приватбанк

  _PORT_UA написав:В этом месяце 24е крайний срок внесения средств на Кредитку или же 26е?


25-те.

Зранку ще відправив два платежі за реквізитами на абанку - не зайшли досі. По другому ще і допит був, чи не з соцмереж підбили на переказ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:28

25е же выходной, Католическое Рождество.
По Интернет карте не подскажете?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:29

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Зранку ще відправив два платежі за реквізитами на абанку - не зайшли досі.

Так у ПБ они же на следующее утро обычно уходят, за исключением случая отправки со счета ФОП с Приват24 для бизнеса.

  _PORT_UA написав:25е же выходной, Католическое Рождество.

У ПБ выходных не бывает :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:32

Re: Приватбанк

А есть ли у Привата вклад по типу Свободный,со свободным снятием средств в любое время?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:34

  _PORT_UA написав:А есть ли у Привата вклад по типу Свободный,со свободным снятием средств в любое время?

Приват-вклад - https://privatbank.ua/depozit.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:37

_PORT_UA
Приват вклад, але з інтернет карти вхід через коміс.

  ingtrans написав:
  Ой+ написав:Зранку ще відправив два платежі за реквізитами на абанку - не зайшли досі.

Так у ПБ они же на следующее утро обычно уходят, за исключением случая отправки со счета ФОП с Приват24 для бизнеса.


Та читав тут, що приват затягує сепи, треба було брати торбинку та й нести в більш швидкий банк, бо напряму в абанку не заробиш кешбеку за готівку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:36

подскажите какую максимальноразумную сумму можно отправить сэпом за один раз в др.банк?
Спасибо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:53

  _PORT_UA написав:25е же выходной, Католическое Рождество.
По Интернет карте не подскажете?

Приват атеист
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:53

хуторянка 149000
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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