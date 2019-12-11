Maksi2
а ще П24 любить слати коди в свій же чат в П24 !
це просто гвоздь програми! (чекаєш часом як дурень СМС чи вайбер глипаєш, а воно навіть не пікне собака)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:30
Maksi2
а ще П24 любить слати коди в свій же чат в П24 !
це просто гвоздь програми! (чекаєш часом як дурень СМС чи вайбер глипаєш, а воно навіть не пікне собака)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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