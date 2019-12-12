Maksi2
а ще П24 любить слати коди в свій же чат в П24 !
це просто гвоздь програми! (чекаєш часом як дурень СМС чи вайбер глипаєш, а воно навіть не пікне собака)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:30
Maksi2
а ще П24 любить слати коди в свій же чат в П24 !
це просто гвоздь програми! (чекаєш часом як дурень СМС чи вайбер глипаєш, а воно навіть не пікне собака)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:42
Таке відчуття що у них там зламалося все що могло зламатися в системі безпечного входу з довіреного пристрою, покращення, а було зручно.
Додано: Чет 12 гру, 2019 21:43
Re: Приватбанк
Додано: Чет 12 гру, 2019 23:12
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: П'ят 13 гру, 2019 05:47
Больше миллиона отправилось.и дошло.
никому не верю
Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:40
Велика імовірність додаткової перевірки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:40
Re: Приватбанк
Напомните, для человека с улицы, не клиента, платеж через кассу по реквизитам - 5 грн?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:04
Re: Приватбанк
Может ли приват обнулить лимит по оплате частями при открытии депо в а банке?Там при открытии дали 20к, а на следующий день обнулили везде.
|