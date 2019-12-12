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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8379838083818382
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:30

Maksi2

а ще П24 любить слати коди в свій же чат в П24 !

це просто гвоздь програми! (чекаєш часом як дурень СМС чи вайбер глипаєш, а воно навіть не пікне собака)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:42

  greenozon написав:Maksi2
а ще П24 любить слати коди в свій же чат в П24 !
це просто гвоздь програми! (чекаєш часом як дурень СМС чи вайбер глипаєш, а воно навіть не пікне собака)

Таке відчуття що у них там зламалося все що могло зламатися в системі безпечного входу з довіреного пристрою, покращення, а було зручно.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:43

Re: Приватбанк

https://dubinsky.pro/news/sekretariat-kabmina-dal-negativnuyu-ocenku-svoego-zhe-privatovskogo-zakonoproekta-chto-v
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 23:12

  Ой+ написав:хуторянка 149000

СЕП на 150К не отправится?
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J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 05:47

  J написав:
  Ой+ написав:хуторянка 149000

СЕП на 150К не отправится?

Больше миллиона отправилось.и дошло.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:40

  J написав:
  Ой+ написав:хуторянка 149000

СЕП на 150К не отправится?

Велика імовірність додаткової перевірки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:40

Re: Приватбанк

Напомните, для человека с улицы, не клиента, платеж через кассу по реквизитам - 5 грн?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:04

Re: Приватбанк

Может ли приват обнулить лимит по оплате частями при открытии депо в а банке?Там при открытии дали 20к, а на следующий день обнулили везде.
andrey19
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:54

  Ferlakur написав:Напомните, для человека с улицы, не клиента, платеж через кассу по реквизитам - 5 грн?

Клиенты так не платят :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:31

  Ferlakur написав:Напомните, для человека с улицы, не клиента, платеж через кассу по реквизитам - 5 грн?

да,как в ТСО за закладку типа не клиентом :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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