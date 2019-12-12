Клієнти ПриватБанку будуть серед перших користувачів мобільного додатку "Дія"
https://news.finance.ua/ua/news/-/46169 ... datku-diya
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:13
Клієнти ПриватБанку будуть серед перших користувачів мобільного додатку "Дія"
https://news.finance.ua/ua/news/-/46169 ... datku-diya
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:19
Моня тоже.Я в бете по всем автомобилям))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:23
ганьба. Индусам заплатили чтобы ты имитировали работу!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:52
proftpd66
чому індусам
епам має багато офісів в Україні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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