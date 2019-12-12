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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8380838183828383
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:13

Клієнти ПриватБанку будуть серед перших користувачів мобільного додатку "Дія"

https://news.finance.ua/ua/news/-/46169 ... datku-diya
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:19

  greenozon написав:Клієнти ПриватБанку будуть серед перших користувачів мобільного додатку "Дія"

https://news.finance.ua/ua/news/-/46169 ... datku-diya

Моня тоже.Я в бете по всем автомобилям))
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Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:23

  greenozon написав:Клієнти ПриватБанку будуть серед перших користувачів мобільного додатку "Дія"

https://news.finance.ua/ua/news/-/46169 ... datku-diya



Проєкт мобільного додатку Дія створюється у співпраці Міністерства цифрової трансформації з Міністерством внутрішніх справ, міжнародною IT-компанією EPAM та найбільшим українським банком ПриватБанком.


ганьба. Индусам заплатили чтобы ты имитировали работу!
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:52

proftpd66
чому індусам
епам має багато офісів в Україні
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greenozon
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