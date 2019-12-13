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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8381838283838384
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:31

  greenozon написав:https://biz.liga.net/all/all/press-release/privatbank-i-western-union-zapuskayut-novyy-servis-perevodov

ПриватБанк первым в Украине в партнерстве c Western Union, одним из мировых лидеров в области платежных услуг, запускает новый сервис «Наличные на счет» – переводы денежных средств на банковские счета в Украине. Сервис позволит получать международные денежные переводы без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания – непосредственно на банковскую карту, выпущенную любым украинским банком, или банковский счет, открытый в Украине.

В якій ціні?
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:42

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:В якій ціні?

Зачем задавать "риторические вопросы? Вы слово Western в статье видели? Значит будет "очень дорого"!!!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:08

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:В якій ціні?

Зачем задавать "риторические вопросы? Вы слово Western в статье видели? Значит будет "очень дорого"!!!

Прохожу мимо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30704
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