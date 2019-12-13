ПриватБанк первым в Украине в партнерстве c Western Union, одним из мировых лидеров в области платежных услуг, запускает новый сервис «Наличные на счет» – переводы денежных средств на банковские счета в Украине. Сервис позволит получать международные денежные переводы без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания – непосредственно на банковскую карту, выпущенную любым украинским банком, или банковский счет, открытый в Украине.
В якій ціні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зачем задавать "риторические вопросы? Вы слово Western в статье видели? Значит будет "очень дорого"!!!
Прохожу мимо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.