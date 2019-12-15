Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2019 18:31
greenozon написав:
https://biz.liga.net/all/all/press-release/privatbank-i-western-union-zapuskayut-novyy-servis-perevodov
ПриватБанк первым в Украине в партнерстве c Western Union, одним из мировых лидеров в области платежных услуг, запускает новый сервис «Наличные на счет» – переводы денежных средств на банковские счета в Украине. Сервис позволит получать международные денежные переводы без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания – непосредственно на банковскую карту, выпущенную любым украинским банком, или банковский счет, открытый в Украине.
В якій ціні?
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 14 гру, 2019 18:42
Квесторе_поверніться написав:
В якій ціні?
Зачем задавать "риторические вопросы? Вы слово Western в статье видели? Значит будет "очень дорого"!!!
Flamingo
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:08
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
В якій ціні?
Зачем задавать "риторические вопросы? Вы слово Western в статье видели? Значит будет "очень дорого"!!!
Прохожу мимо.
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:20
Коллеги! Вот-вот ожидается заход крупной суммы на уни нулёвку... до скольки сегодня надо оформить платёж по реквизитам, чтобы ушёл и зачислился у реципиента уже завтра? Спасибо
Кассандра
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Додано: Нед 15 гру, 2019 23:00
Кассандра написав:
Коллеги! Вот-вот ожидается заход крупной суммы на уни нулёвку... до скольки сегодня надо оформить платёж по реквизитам, чтобы ушёл и зачислился у реципиента уже завтра? Спасибо
Теоретично до опівночі, але краще мати кілька хвилин у запасі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Нед 15 гру, 2019 23:26
Кассандра написав:
Коллеги! Вот-вот ожидается заход крупной суммы на уни нулёвку... до скольки сегодня надо оформить платёж по реквизитам, чтобы ушёл и зачислился у реципиента уже завтра? Спасибо
23:49
:59
(лучшне до
23:44
:59)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Нед 15 гру, 2019 23:30
интересно по кредитным картам будут снижать ставки?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Пон 16 гру, 2019 00:06
uaprofi
ну это по тропинкам, а я имела ввиду платёж по реквизитам
отправила до 23-х, надеюсь всё-таки завтра зайдёт
Кассандра
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Додано: Пон 16 гру, 2019 00:13
Кассандра написав: uaprofi
ну это по тропинкам, а я имела ввиду платёж по реквизитам
отправила до 23-х, надеюсь всё-таки завтра зайдёт
Має зайти. Можете перевірити у квитанції, що дата валютування 16.12 і спати спокійно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Пон 16 гру, 2019 00:26
Кассандра да 23 это вполне рабочее время - конечно всё зайдёт в лучшем виде) З.Ы. а "тропинка" кстати уже зашла - зразу после полуночи
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Подякували: 336 раз.
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