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Приватбанк
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Додано: Нед 22 гру, 2019 11:59
ingtrans написав:
Идеал понятен, а как обстоят дела с практикой? Может Вы подскажете сервис и банк, который показывает информацию в 3D Secure в таком виде? Или хотя бы сервис, потому что выбор банков у меня всё-таки ограничен.
Я когда-то видел такое с VCode вроде бы (LIQPAY приватовсий). В том случае вроде бы вверху показывало сумму, а ниже комиссия 0 грн. Но если это и было - было давно.
То, что я писал ранее, я никого другого не обвинял (сам должен был тратить время на поиск тарифов), но к привату претензия осталась. Сейчас мои 3Д Секьюры проходят автоматом без подтверждения ибо карта для онлайн оплат сейчас "оптимизирована", извините.
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Slx
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Додано: Нед 22 гру, 2019 16:55
Slx написав: ingtrans написав:
А что Вы думаете о таком сценарии? Допустим, клиент воспользовался сервисом А для проведения оплаты на сумму 1000 грн по карте банка Б. Комиссия сервиса А составляет X грн, комиссия банка Б по такой операции по используемой карте - Y грн. Какую сумму Вы ожидаете увидеть в 3D Secure: 1000 грн, (1000 + X) грн, (1000 + X + Y) грн или (1000 + Y)?
Вы писали, что свою комиссию скрывает только Приват. Сам я не помню, чтобы пользовался такими сервисами, поэтому выше просил дать ссылку на сервис, корорый берет комиссию за свои услуги, чтобы была возможность попробовать, как работают не Приватовские сервисы и не Приват с 3D Secure.
Легко:
Сумма платежа (с учетом комис.) - 1000+Х
Комиссия эмитента - У.
Последнее так как платеж проводится с других сервисов и уомиссия банка не видна.
Так я считаю правильным варианом, идеалом.
Саме так і має бути, (1000+Х), хоч я цього й не очікую. Приват не ховає комісію, просто я її не підписую 3DS, тому і вважаю це некоректним. Приклада іншого просто не знаю, тому й навести не можу.
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kreuz
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Додано: Нед 22 гру, 2019 17:10
kreuz написав:
Приклада іншого просто не знаю, тому й навести не можу.
Но Вы же писали, что только Приват скрывает комиссию за 3D Secure, а оказывается других примеров тоже не знаете. К тому же, (1000 + X) - это именно то, что было у Slx, просто X=0, а он хотел видеть ещё и Y.
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ingtrans
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Додано: Нед 22 гру, 2019 23:07
Так я й не сперечаюсь тут ні з ким, а лише кажу, що нікого, окрім Привату не пам'ятаю, хто б грішив тим, що коміс в 3DS не додає на підпис.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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