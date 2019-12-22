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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8388838983908391 Додано: Нед 22 гру, 2019 11:59 ingtrans написав: Идеал понятен, а как обстоят дела с практикой? Может Вы подскажете сервис и банк, который показывает информацию в 3D Secure в таком виде? Или хотя бы сервис, потому что выбор банков у меня всё-таки ограничен. Идеал понятен, а как обстоят дела с практикой? Может Вы подскажете сервис и банк, который показывает информацию в 3D Secure в таком виде? Или хотя бы сервис, потому что выбор банков у меня всё-таки ограничен.

Я когда-то видел такое с VCode вроде бы (LIQPAY приватовсий). В том случае вроде бы вверху показывало сумму, а ниже комиссия 0 грн. Но если это и было - было давно.

То, что я писал ранее, я никого другого не обвинял (сам должен был тратить время на поиск тарифов), но к привату претензия осталась. Сейчас мои 3Д Секьюры проходят автоматом без подтверждения ибо карта для онлайн оплат сейчас "оптимизирована", извините. Я когда-то видел такое с VCode вроде бы (LIQPAY приватовсий). В том случае вроде бы вверху показывало сумму, а ниже комиссия 0 грн. Но если это и было - было давно.То, что я писал ранее, я никого другого не обвинял (сам должен был тратить время на поиск тарифов), но к привату претензия осталась. Сейчас мои 3Д Секьюры проходят автоматом без подтверждения ибо карта для онлайн оплат сейчас "оптимизирована", извините. Slx Повідомлень: 372 З нами з: 23.07.18 Подякував: 111 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2019 12:11 Re: Приватбанк Slx написав: То, что я писал ранее, я никого другого не обвинял (сам должен был тратить время на поиск тарифов), но к привату претензия осталась То, что я писал ранее, я никого другого не обвинял (сам должен был тратить время на поиск тарифов), но к привату претензия осталась

Это почти "ложечка нашлась, а осадок остался" Это почти "ложечка нашлась, а осадок остался" ingtrans

Повідомлень: 324 З нами з: 31.07.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2019 16:55 Slx написав: ingtrans написав: А что Вы думаете о таком сценарии? Допустим, клиент воспользовался сервисом А для проведения оплаты на сумму 1000 грн по карте банка Б. Комиссия сервиса А составляет X грн, комиссия банка Б по такой операции по используемой карте - Y грн. Какую сумму Вы ожидаете увидеть в 3D Secure: 1000 грн, (1000 + X) грн, (1000 + X + Y) грн или (1000 + Y)?



Вы писали, что свою комиссию скрывает только Приват. Сам я не помню, чтобы пользовался такими сервисами, поэтому выше просил дать ссылку на сервис, корорый берет комиссию за свои услуги, чтобы была возможность попробовать, как работают не Приватовские сервисы и не Приват с 3D Secure. А что Вы думаете о таком сценарии? Допустим, клиент воспользовался сервисом А для проведения оплаты на сумму 1000 грн по карте банка Б. Комиссия сервиса А составляет X грн, комиссия банка Б по такой операции по используемой карте - Y грн. Какую сумму Вы ожидаете увидеть в 3D Secure: 1000 грн, (1000 + X) грн, (1000 + X + Y) грн или (1000 + Y)?Вы писали, что свою комиссию скрывает только Приват. Сам я не помню, чтобы пользовался такими сервисами, поэтому выше просил дать ссылку на сервис, корорый берет комиссию за свои услуги, чтобы была возможность попробовать, как работают не Приватовские сервисы и не Приват с 3D Secure.

Легко:

Сумма платежа (с учетом комис.) - 1000+Х

Комиссия эмитента - У.

Последнее так как платеж проводится с других сервисов и уомиссия банка не видна.

Так я считаю правильным варианом, идеалом. Легко:Сумма платежа (с учетом комис.) - 1000+ХКомиссия эмитента - У.Последнее так как платеж проводится с других сервисов и уомиссия банка не видна.Так я считаю правильным варианом, идеалом.

Саме так і має бути, (1000+Х), хоч я цього й не очікую. Приват не ховає комісію, просто я її не підписую 3DS, тому і вважаю це некоректним. Приклада іншого просто не знаю, тому й навести не можу. Саме так і має бути, (1000+Х), хоч я цього й не очікую. Приват не ховає комісію, просто я її не підписую 3DS, тому і вважаю це некоректним. Приклада іншого просто не знаю, тому й навести не можу. Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів... kreuz Повідомлень: 2034 З нами з: 10.12.07 Подякував: 121 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2019 17:10 kreuz написав: Приклада іншого просто не знаю, тому й навести не можу.

Приклада іншого просто не знаю, тому й навести не можу.

Но Вы же писали, что только Приват скрывает комиссию за 3D Secure, а оказывается других примеров тоже не знаете. К тому же, (1000 + X) - это именно то, что было у Slx, просто X=0, а он хотел видеть ещё и Y. Но Вы же писали, что только Приват скрывает комиссию за 3D Secure, а оказывается других примеров тоже не знаете. К тому же, (1000 + X) - это именно то, что было у Slx, просто X=0, а он хотел видеть ещё и Y. ingtrans

Повідомлень: 324 З нами з: 31.07.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2019 23:07 Так я й не сперечаюсь тут ні з ким, а лише кажу, що нікого, окрім Привату не пам'ятаю, хто б грішив тим, що коміс в 3DS не додає на підпис. Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом по 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів... kreuz Повідомлень: 2034 З нами з: 10.12.07 Подякував: 121 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8388838983908391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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