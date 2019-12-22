Додано: Нед 22 гру, 2019 23:07

Так я й не сперечаюсь тут ні з ким, а лише кажу, що нікого, окрім Привату не пам'ятаю, хто б грішив тим, що коміс в 3DS не додає на підпис.

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