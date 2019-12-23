ZHENYA я спрашивал, мне сказали до 300к вопросов не будет.
ранее открывал депозит под акцию 16,5+1 от 250к
200к занес налом, 50к закидывал через терминал - сошло с рук
тоже проходил актуализацию - за доходы не питали.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 20:07
ZHENYA я спрашивал, мне сказали до 300к вопросов не будет.
ранее открывал депозит под акцию 16,5+1 от 250к
200к занес налом, 50к закидывал через терминал - сошло с рук
тоже проходил актуализацию - за доходы не питали.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 23 гру, 2019 20:14
Goodman
цікаво чому 300К, адже прийняли закон недавно (6 грудня) щодо підняття із 150 до 400 К
+50грн !
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Додано: Пон 23 гру, 2019 20:16
приватбанк справка о доходах
Goodman
вот и мне так же сказали, и сумма меньше 300 тыс, но в кабинете требуют справку о доходах. У меня-то она есть, но уже паранойя начинается( благодарю за ответ
Додано: Пон 23 гру, 2019 20:20
ZHENYA скорее всего вам нужно будет поновити/переписати опытувальник.
дайте волю фантазии :
- ведение домашнего хозяйства
- власни заощадження
- з-плата
- кошти членв семьи
- лотереи
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 23 гру, 2019 20:58
Ще не прийняли.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 гру, 2019 21:27
+50грн !
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Додано: Пон 23 гру, 2019 22:42
О дають!
СБУ обратилась к руководству ПриватБанка с письмом, в котором выразила недовольство тем, что госбанк судится с бывшим владельцам Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой.
При этом СБУ просит на будущее без получения такого «предварительного согласования» воздержаться от подачи новых исков.
Додано: Вів 24 гру, 2019 08:42
Re: Приватбанк
Добрый день. Сегодня крайний срок пополнения Кредитки или завтра? Если завтра,то через что завтра можно пополнить для моментального зачисления?
Додано: Вів 24 гру, 2019 08:56
Завтра
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