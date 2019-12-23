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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8389839083918392
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 20:07

ZHENYA я спрашивал, мне сказали до 300к вопросов не будет.
ранее открывал депозит под акцию 16,5+1 от 250к
200к занес налом, 50к закидывал через терминал - сошло с рук
тоже проходил актуализацию - за доходы не питали.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 20:14

Goodman

цікаво чому 300К, адже прийняли закон недавно (6 грудня) щодо підняття із 150 до 400 К

https://finclub.net/ua/news/rada-shvali ... s-grn.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 20:16

приватбанк справка о доходах

Goodman
вот и мне так же сказали, и сумма меньше 300 тыс, но в кабинете требуют справку о доходах. У меня-то она есть, но уже паранойя начинается( благодарю за ответ
ZHENYA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 20:20

ZHENYA скорее всего вам нужно будет поновити/переписати опытувальник.
дайте волю фантазии :

- ведение домашнего хозяйства
- власни заощадження
- з-плата
- кошти членв семьи
- лотереи
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 20:58

  greenozon написав:Goodman

цікаво чому 300К, адже прийняли закон недавно (6 грудня) щодо підняття із 150 до 400 К

https://finclub.net/ua/news/rada-shvali ... s-grn.html

Ще не прийняли.
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овва :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 22:42

О дають!

​СБУ обратилась к руководству ПриватБанка с письмом, в котором выразила недовольство тем, что госбанк судится с бывшим владельцам Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой.

При этом СБУ просит на будущее без получения такого «предварительного согласования» воздержаться от подачи новых исков.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 08:42

Re: Приватбанк

Добрый день. Сегодня крайний срок пополнения Кредитки или завтра? Если завтра,то через что завтра можно пополнить для моментального зачисления?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 08:56

  _PORT_UA написав:Добрый день. Сегодня крайний срок пополнения Кредитки или завтра? Если завтра,то через что завтра можно пополнить для моментального зачисления?

Завтра
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