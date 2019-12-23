Додано: Пон 23 гру, 2019 20:07

ZHENYA я спрашивал, мне сказали до 300к вопросов не будет.

ранее открывал депозит под акцию 16,5+1 от 250к

200к занес налом, 50к закидывал через терминал - сошло с рук

тоже проходил актуализацию - за доходы не питали.