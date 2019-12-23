Прикіцеві положення читали?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2019 12:39
Додано: Вів 24 гру, 2019 13:01
підняв документ закону (126 сторінок!)
ви праві - 400К почне діяти не від 6 грудня, а
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Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.
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+50грн !
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Додано: Вів 24 гру, 2019 13:28
Re: Приватбанк
У Приватбанка, видимо, совсем плохо с ликвидностью
Сегодня в 10:40 делал платеж в Приват24 на межбанк (60К). Получил квитанцию, что дата валютирования будет на послезавтра - на 26.12.
Обратился в поддержку (имеется скрин). Поддержка ответила, что все нормально, что платежи на межбанк идут в рамках Закона от 1 до 3 рабочих дней. На вопрос - почему еще вчера платежи проходили день в день, а сейчас на 2 рабочий день - ответили, что все в рамках Закона.
Давно не слышал, чтобы у Приватбанка были задержки с платежами.
Если кто-то из журналистов заинтересуется темой, готов дать подтверждающие документы (квитанцию, скрин переписки с поддержкой)
Додано: Вів 24 гру, 2019 13:37
Приват отправляет сэп платежи на второй день.
Завтра выходной.
Журналистам пофиг
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Додано: Вів 24 гру, 2019 13:52
Сбой по карте, надуманная задолженность
Тут представитель банка бывает? Вы можете обьяснить как на дебитной карте "Для выплат" на которой не установлен кредитный лимит образовался минус на счету? При чем по выписке видно что у меня ноль! 20-го числа платил коммуналку через портмоне и все платежи прошли, 21го числа я перевел все деньги что остались на "Приват-вклад", после чего операций больше не было и отображался НОЛЬ. Но уже сегодня, 24-го числа по карте я Вижу что у меня доступно "-409.66 грн" и есть "задолженность" на эти самые -409.66 грн
В отделение говорят звонить на горячую линию, на горячей линии вменяемо ответить не могут и с трудом понимают суть вопроса, только заявку принимают и все! Как решить вопрос и что это за глюки такие?
Скрин:
Додано: Вів 24 гру, 2019 13:53
Black Jack - White Business
Додано: Вів 24 гру, 2019 13:59
Re: Приватбанк
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:20
Re: Приватбанк
Додано: Вів 24 гру, 2019 14:33
MASolomko
Кроме коммуналки больше ничего, перекинул на депозит остаток -можно считать это операцией тоже. А как у Вас решился вопрос? Приват признал что это их сбой?
Додано: Вів 24 гру, 2019 16:10
white-light
Мне так кажется, что это называется "двойное снятие".
Обычно это происходит когда покупаешь в инет магазинах.
Но вот как насчет коммуналки - не знаю.
Может тоже повторный запрос прошел.
Вообще-то банк должен за этим следить.
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