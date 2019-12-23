Додано: Вів 24 гру, 2019 13:52

Тут представитель банка бывает? Вы можете обьяснить как на дебитной карте "Для выплат" на которой не установлен кредитный лимит образовался минус на счету? При чем по выписке видно что у меня ноль! 20-го числа платил коммуналку через портмоне и все платежи прошли, 21го числа я перевел все деньги что остались на "Приват-вклад", после чего операций больше не было и отображался НОЛЬ. Но уже сегодня, 24-го числа по карте я Вижу что у меня доступно "-409.66 грн" и есть "задолженность" на эти самые -409.66 грнВ отделение говорят звонить на горячую линию, на горячей линии вменяемо ответить не могут и с трудом понимают суть вопроса, только заявку принимают и все! Как решить вопрос и что это за глюки такие?Скрин: