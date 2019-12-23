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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8390839183928393
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 12:39

  greenozon написав:http://prntscr.com/qev0ws

овва :)

Прикіцеві положення читали?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:01

  KVV написав:
  greenozon написав:http://prntscr.com/qev0ws

овва :)

Прикіцеві положення читали?


підняв документ закону (126 сторінок!)
ви праві - 400К почне діяти не від 6 грудня, а

--------
Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

--------
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:28

Re: Приватбанк

У Приватбанка, видимо, совсем плохо с ликвидностью

Сегодня в 10:40 делал платеж в Приват24 на межбанк (60К). Получил квитанцию, что дата валютирования будет на послезавтра - на 26.12.

Обратился в поддержку (имеется скрин). Поддержка ответила, что все нормально, что платежи на межбанк идут в рамках Закона от 1 до 3 рабочих дней. На вопрос - почему еще вчера платежи проходили день в день, а сейчас на 2 рабочий день - ответили, что все в рамках Закона.

Давно не слышал, чтобы у Приватбанка были задержки с платежами.

Если кто-то из журналистов заинтересуется темой, готов дать подтверждающие документы (квитанцию, скрин переписки с поддержкой)
pavel_good
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:37

  pavel_good написав:У Приватбанка, видимо, совсем плохо с ликвидностью

Сегодня в 10:40 делал платеж в Приват24 на межбанк (60К). Получил квитанцию, что дата валютирования будет на послезавтра - на 26.12.

Обратился в поддержку (имеется скрин). Поддержка ответила, что все нормально, что платежи на межбанк идут в рамках Закона от 1 до 3 рабочих дней. На вопрос - почему еще вчера платежи проходили день в день, а сейчас на 2 рабочий день - ответили, что все в рамках Закона.

Давно не слышал, чтобы у Приватбанка были задержки с платежами.

Если кто-то из журналистов заинтересуется темой, готов дать подтверждающие документы (квитанцию, скрин переписки с поддержкой)

Приват отправляет сэп платежи на второй день.
Завтра выходной.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:52

Сбой по карте, надуманная задолженность

Тут представитель банка бывает? Вы можете обьяснить как на дебитной карте "Для выплат" на которой не установлен кредитный лимит образовался минус на счету? При чем по выписке видно что у меня ноль! 20-го числа платил коммуналку через портмоне и все платежи прошли, 21го числа я перевел все деньги что остались на "Приват-вклад", после чего операций больше не было и отображался НОЛЬ. Но уже сегодня, 24-го числа по карте я Вижу что у меня доступно "-409.66 грн" и есть "задолженность" на эти самые -409.66 грн
В отделение говорят звонить на горячую линию, на горячей линии вменяемо ответить не могут и с трудом понимают суть вопроса, только заявку принимают и все! Как решить вопрос и что это за глюки такие?
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white-light
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:53

  Stringer написав:Завтра выходной.
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Всем уже пофиг.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 13:59

Re: Приватбанк

  white-light написав:Тут представитель банка бывает?

Да в чат в Приват24 обращайтесь.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:20

Re: Приватбанк

  white-light написав:Вы можете обьяснить как на дебитной карте "Для выплат" на которой не установлен кредитный лимит образовался минус на счету?
Ловил я такое после оплаты картой заграницей. Какие ещё, кроме коммуналки, делали операции по карте?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 14:33

MASolomko
Кроме коммуналки больше ничего, перекинул на депозит остаток -можно считать это операцией тоже. А как у Вас решился вопрос? Приват признал что это их сбой?
white-light
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:10

white-light

Мне так кажется, что это называется "двойное снятие".
Обычно это происходит когда покупаешь в инет магазинах.
Но вот как насчет коммуналки - не знаю.
Может тоже повторный запрос прошел.
Вообще-то банк должен за этим следить.
kesha876
 
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