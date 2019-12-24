kesha876 Да, походе на двойную оплату, но вторая оплата ушла через 3 или 4 дня!! На второй день был положительный баланс и я перевел деньги на депозит. Более того я вообще не могу посмотреть когда точно заблокировались деньги. Очень тревожит такая ситуация, потому что она беспредельная по своему определению -так могут в любой момент и любую сумму повторно снять , а потом как доказывать что-то банку?
Скупердяй Ответ получен вот такой: "Ми детально перевірили рух коштів по Вашій картці. При оплаті в магазинах, що обслуговуються іншими банками, як і при знятті в банкоматах інших банків, сума платежу резервується на картці для подальшого списання в рахунок одержувача (торгової точки). Кошти в резерві залишаються до того моменту, поки банк, що обслуговує торгову точку, не надішле запит на списання. В разі, якщо списання не проводиться, то кошти повертаються на рахунок. У такому випадку інформація про списання пропадає з виписки, в зв´язку з тим, що фактично гроші не списуються з картки. Протягом доби інформація у Вашому Приват24 оновиться і сума з'явиться на балансі Вашої картки. Додатково з Вами зв'яжуться наші спеціалісти, щоб надати інформацію." Можете пожалуйста перевести с приватовского на нормальный язык? Деньги "зарезервировали" через 4 дня после проводки коммуналки непонятно какой "торговой точкой"? при том в выписке повторное снятие не отображено, а висит только как текущий отрицательный баланс...
white-light написав:Скупердяй Ответ получен вот такой: "Ми детально перевірили рух коштів по Вашій картці. При оплаті в магазинах, що обслуговуються іншими банками, як і при знятті в банкоматах інших банків, сума платежу резервується на картці для подальшого списання в рахунок одержувача (торгової точки). Кошти в резерві залишаються до того моменту, поки банк, що обслуговує торгову точку, не надішле запит на списання. В разі, якщо списання не проводиться, то кошти повертаються на рахунок. У такому випадку інформація про списання пропадає з виписки, в зв´язку з тим, що фактично гроші не списуються з картки. Протягом доби інформація у Вашому Приват24 оновиться і сума з'явиться на балансі Вашої картки. Додатково з Вами зв'яжуться наші спеціалісти, щоб надати інформацію." Можете пожалуйста перевести с приватовского на нормальный язык? Деньги "зарезервировали" через 4 дня после проводки коммуналки непонятно какой "торговой точкой"? при том в выписке повторное снятие не отображено, а висит только как текущий отрицательный баланс...
У мене колись було навпаки - виписка показувала мінус, а баланс по картці був нульовий. Сталося у результаті неуспішної операції. За 30 днів з виписки зникла і невдала операція, і мінус. Можливо у вас теж щось таке було. Не обов'язково це мало статися після оплати комуналки - могла підтягнутися якась старіша операція, що, наприклад, була проведена offline. Хто саме тримає суму у блоці оператор у чаті має бачити. Якщо за добу не заживе - тормошіть їх повторно, нехай шукають краще.
klug Cумма двух конкретных платежей -это и есть та сумма которая висит в минусе, так что точно знаю что эти платежи прошли и деньги дошли до конечных получателей. Через 4 дня они эту сумму решили повторно удержать. Тут какой-то сбой именно про привату.... "Хто саме тримає суму у блоці оператор у чаті має бачити" -должны, но этого они не говорят и говорят ждите.