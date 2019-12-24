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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8391839283938394
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:34

kesha876
Да, походе на двойную оплату, но вторая оплата ушла через 3 или 4 дня!! На второй день был положительный баланс и я перевел деньги на депозит. Более того я вообще не могу посмотреть когда точно заблокировались деньги. Очень тревожит такая ситуация, потому что она беспредельная по своему определению -так могут в любой момент и любую сумму повторно снять , а потом как доказывать что-то банку? :?:
white-light
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:55

  greenozon написав:http://prntscr.com/qev0ws

овва :)


https://finclub.net/ua/news/rada-shvali ... s-grn.html
Так первое чтение , или уже он в силе ??
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 18:48

Re: Приватбанк

Читаю отзывы о привате на разных сайтах и понимаю что кинули так не только меня. Банк скотился до наглого воровства денег со счетов....
white-light
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:29

  white-light написав:Читаю отзывы о привате на разных сайтах и понимаю что кинули так не только меня. Банк скотился до наглого воровства денег со счетов....

Ну поки в чаті, гарячцч чи відділенні не буде роз"яснення, рано ще про кидок говорити. Але Бегемот уже не той, що раніше при Коломиїчі давав пікнічки :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:46

Скупердяй
Ответ получен вот такой: "Ми детально перевірили рух коштів по Вашій картці.
При оплаті в магазинах, що обслуговуються іншими банками, як і при знятті в банкоматах інших банків, сума платежу резервується на картці для подальшого списання в рахунок одержувача (торгової точки).
Кошти в резерві залишаються до того моменту, поки банк, що обслуговує торгову точку, не надішле запит на списання.
В разі, якщо списання не проводиться, то кошти повертаються на рахунок.
У такому випадку інформація про списання пропадає з виписки, в зв´язку з тим, що фактично гроші не списуються з картки. Протягом доби інформація у Вашому Приват24 оновиться і сума з'явиться на балансі Вашої картки.
Додатково з Вами зв'яжуться наші спеціалісти, щоб надати інформацію."
Можете пожалуйста перевести с приватовского на нормальный язык? Деньги "зарезервировали" через 4 дня после проводки коммуналки непонятно какой "торговой точкой"? при том в выписке повторное снятие не отображено, а висит только как текущий отрицательный баланс...
white-light
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:50

  white-light написав:Скупердяй
Ответ получен вот такой: "Ми детально перевірили рух коштів по Вашій картці.
При оплаті в магазинах, що обслуговуються іншими банками, як і при знятті в банкоматах інших банків, сума платежу резервується на картці для подальшого списання в рахунок одержувача (торгової точки).
Кошти в резерві залишаються до того моменту, поки банк, що обслуговує торгову точку, не надішле запит на списання.
В разі, якщо списання не проводиться, то кошти повертаються на рахунок.
У такому випадку інформація про списання пропадає з виписки, в зв´язку з тим, що фактично гроші не списуються з картки. Протягом доби інформація у Вашому Приват24 оновиться і сума з'явиться на балансі Вашої картки.
Додатково з Вами зв'яжуться наші спеціалісти, щоб надати інформацію."
Можете пожалуйста перевести с приватовского на нормальный язык? Деньги "зарезервировали" через 4 дня после проводки коммуналки непонятно какой "торговой точкой"? при том в выписке повторное снятие не отображено, а висит только как текущий отрицательный баланс...

У мене колись було навпаки - виписка показувала мінус, а баланс по картці був нульовий. Сталося у результаті неуспішної операції. За 30 днів з виписки зникла і невдала операція, і мінус. Можливо у вас теж щось таке було. Не обов'язково це мало статися після оплати комуналки - могла підтягнутися якась старіша операція, що, наприклад, була проведена offline. Хто саме тримає суму у блоці оператор у чаті має бачити. Якщо за добу не заживе - тормошіть їх повторно, нехай шукають краще.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:02

klug
Cумма двух конкретных платежей -это и есть та сумма которая висит в минусе, так что точно знаю что эти платежи прошли и деньги дошли до конечных получателей. Через 4 дня они эту сумму решили повторно удержать.
Тут какой-то сбой именно про привату....
"Хто саме тримає суму у блоці оператор у чаті має бачити" -должны, но этого они не говорят и говорят ждите.
white-light
 
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