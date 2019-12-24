RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8392839383948395>
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 16:34

kesha876
Да, походе на двойную оплату, но вторая оплата ушла через 3 или 4 дня!! На второй день был положительный баланс и я перевел деньги на депозит. Более того я вообще не могу посмотреть когда точно заблокировались деньги. Очень тревожит такая ситуация, потому что она беспредельная по своему определению -так могут в любой момент и любую сумму повторно снять , а потом как доказывать что-то банку? :?:
white-light
 
Повідомлень: 634
З нами з: 27.11.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 17:55

  greenozon написав:http://prntscr.com/qev0ws

овва :)


https://finclub.net/ua/news/rada-shvali ... s-grn.html
Так первое чтение , или уже он в силе ??
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 18:48

Re: Приватбанк

Читаю отзывы о привате на разных сайтах и понимаю что кинули так не только меня. Банк скотился до наглого воровства денег со счетов....
white-light
 
Повідомлень: 634
З нами з: 27.11.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 19:29

  white-light написав:Читаю отзывы о привате на разных сайтах и понимаю что кинули так не только меня. Банк скотился до наглого воровства денег со счетов....

Ну поки в чаті, гарячцч чи відділенні не буде роз"яснення, рано ще про кидок говорити. Але Бегемот уже не той, що раніше при Коломиїчі давав пікнічки :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10078
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:46

Скупердяй
Ответ получен вот такой: "Ми детально перевірили рух коштів по Вашій картці.
При оплаті в магазинах, що обслуговуються іншими банками, як і при знятті в банкоматах інших банків, сума платежу резервується на картці для подальшого списання в рахунок одержувача (торгової точки).
Кошти в резерві залишаються до того моменту, поки банк, що обслуговує торгову точку, не надішле запит на списання.
В разі, якщо списання не проводиться, то кошти повертаються на рахунок.
У такому випадку інформація про списання пропадає з виписки, в зв´язку з тим, що фактично гроші не списуються з картки. Протягом доби інформація у Вашому Приват24 оновиться і сума з'явиться на балансі Вашої картки.
Додатково з Вами зв'яжуться наші спеціалісти, щоб надати інформацію."
Можете пожалуйста перевести с приватовского на нормальный язык? Деньги "зарезервировали" через 4 дня после проводки коммуналки непонятно какой "торговой точкой"? при том в выписке повторное снятие не отображено, а висит только как текущий отрицательный баланс...
white-light
 
Повідомлень: 634
З нами з: 27.11.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:50

  white-light написав:Скупердяй
Ответ получен вот такой: "Ми детально перевірили рух коштів по Вашій картці.
При оплаті в магазинах, що обслуговуються іншими банками, як і при знятті в банкоматах інших банків, сума платежу резервується на картці для подальшого списання в рахунок одержувача (торгової точки).
Кошти в резерві залишаються до того моменту, поки банк, що обслуговує торгову точку, не надішле запит на списання.
В разі, якщо списання не проводиться, то кошти повертаються на рахунок.
У такому випадку інформація про списання пропадає з виписки, в зв´язку з тим, що фактично гроші не списуються з картки. Протягом доби інформація у Вашому Приват24 оновиться і сума з'явиться на балансі Вашої картки.
Додатково з Вами зв'яжуться наші спеціалісти, щоб надати інформацію."
Можете пожалуйста перевести с приватовского на нормальный язык? Деньги "зарезервировали" через 4 дня после проводки коммуналки непонятно какой "торговой точкой"? при том в выписке повторное снятие не отображено, а висит только как текущий отрицательный баланс...

У мене колись було навпаки - виписка показувала мінус, а баланс по картці був нульовий. Сталося у результаті неуспішної операції. За 30 днів з виписки зникла і невдала операція, і мінус. Можливо у вас теж щось таке було. Не обов'язково це мало статися після оплати комуналки - могла підтягнутися якась старіша операція, що, наприклад, була проведена offline. Хто саме тримає суму у блоці оператор у чаті має бачити. Якщо за добу не заживе - тормошіть їх повторно, нехай шукають краще.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3868
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:02

klug
Cумма двух конкретных платежей -это и есть та сумма которая висит в минусе, так что точно знаю что эти платежи прошли и деньги дошли до конечных получателей. Через 4 дня они эту сумму решили повторно удержать.
Тут какой-то сбой именно про привату....
"Хто саме тримає суму у блоці оператор у чаті має бачити" -должны, но этого они не говорят и говорят ждите.
white-light
 
Повідомлень: 634
З нами з: 27.11.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:01

Re: Приватбанк

  white-light написав:А как у Вас решился вопрос? Приват признал что это их сбой?
Минус образовался из курсовой разницы при оплате заграницей (на момент оплаты заблокировано по одному курсу, при списании по другому курсу). Ну, деньгу загасил, хотя можно было держать овердрафт до 25 числа точно без последствий. Но, наверное, ещё до полмесяца иногда попадал на минуса из-за глюков онлайн-выписке.

white-light, если завтра Вам обновлять онлайн-выписку, то не кипешуйте. Если проблема сохраниться, то можно посмотреть офлайн-выписку в полной веб-версии Приват24.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 08.03.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:37

  white-light написав:klug
Cумма двух конкретных платежей -это и есть та сумма которая висит в минусе, так что точно знаю что эти платежи прошли и деньги дошли до конечных получателей. Через 4 дня они эту сумму решили повторно удержать.
Тут какой-то сбой именно про привату....
"Хто саме тримає суму у блоці оператор у чаті має бачити" -должны, но этого они не говорят и говорят ждите.

У вас в блоці два перші платежі. Вони не списані. Банк тут ні при чому - це особливості роботи деяких інтернет-магазинів, які спочатку блокують суму на карті, потім відправляють товар і після моменту відправки ініціюють списання тієї ж суми повторно. При такому алгоритмі, по ідеї, магазин присилає банку також запит на розблокування заблокованої суми (так робить Амазон, скажімо). Але не всі магазини це роблять. Тоді сума залишається висіти в блоці і блок знімають або через техпідтримку, або чере 30 діб автоматом.
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2549
З нами з: 23.09.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:43

  diplomnet написав:
  greenozon написав:http://prntscr.com/qev0ws

овва :)


https://finclub.net/ua/news/rada-shvali ... s-grn.html
Так первое чтение , или уже он в силе ??

Буде в силі через 4 місяці після опублікування
KVV
 
Повідомлень: 266
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8392839383948395>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.