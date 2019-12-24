kesha876 Да, походе на двойную оплату, но вторая оплата ушла через 3 или 4 дня!! На второй день был положительный баланс и я перевел деньги на депозит. Более того я вообще не могу посмотреть когда точно заблокировались деньги. Очень тревожит такая ситуация, потому что она беспредельная по своему определению -так могут в любой момент и любую сумму повторно снять , а потом как доказывать что-то банку?
Скупердяй Ответ получен вот такой: "Ми детально перевірили рух коштів по Вашій картці. При оплаті в магазинах, що обслуговуються іншими банками, як і при знятті в банкоматах інших банків, сума платежу резервується на картці для подальшого списання в рахунок одержувача (торгової точки). Кошти в резерві залишаються до того моменту, поки банк, що обслуговує торгову точку, не надішле запит на списання. В разі, якщо списання не проводиться, то кошти повертаються на рахунок. У такому випадку інформація про списання пропадає з виписки, в зв´язку з тим, що фактично гроші не списуються з картки. Протягом доби інформація у Вашому Приват24 оновиться і сума з'явиться на балансі Вашої картки. Додатково з Вами зв'яжуться наші спеціалісти, щоб надати інформацію." Можете пожалуйста перевести с приватовского на нормальный язык? Деньги "зарезервировали" через 4 дня после проводки коммуналки непонятно какой "торговой точкой"? при том в выписке повторное снятие не отображено, а висит только как текущий отрицательный баланс...
white-light написав:Скупердяй Ответ получен вот такой: "Ми детально перевірили рух коштів по Вашій картці. При оплаті в магазинах, що обслуговуються іншими банками, як і при знятті в банкоматах інших банків, сума платежу резервується на картці для подальшого списання в рахунок одержувача (торгової точки). Кошти в резерві залишаються до того моменту, поки банк, що обслуговує торгову точку, не надішле запит на списання. В разі, якщо списання не проводиться, то кошти повертаються на рахунок. У такому випадку інформація про списання пропадає з виписки, в зв´язку з тим, що фактично гроші не списуються з картки. Протягом доби інформація у Вашому Приват24 оновиться і сума з'явиться на балансі Вашої картки. Додатково з Вами зв'яжуться наші спеціалісти, щоб надати інформацію." Можете пожалуйста перевести с приватовского на нормальный язык? Деньги "зарезервировали" через 4 дня после проводки коммуналки непонятно какой "торговой точкой"? при том в выписке повторное снятие не отображено, а висит только как текущий отрицательный баланс...
У мене колись було навпаки - виписка показувала мінус, а баланс по картці був нульовий. Сталося у результаті неуспішної операції. За 30 днів з виписки зникла і невдала операція, і мінус. Можливо у вас теж щось таке було. Не обов'язково це мало статися після оплати комуналки - могла підтягнутися якась старіша операція, що, наприклад, була проведена offline. Хто саме тримає суму у блоці оператор у чаті має бачити. Якщо за добу не заживе - тормошіть їх повторно, нехай шукають краще.
klug Cумма двух конкретных платежей -это и есть та сумма которая висит в минусе, так что точно знаю что эти платежи прошли и деньги дошли до конечных получателей. Через 4 дня они эту сумму решили повторно удержать. Тут какой-то сбой именно про привату.... "Хто саме тримає суму у блоці оператор у чаті має бачити" -должны, но этого они не говорят и говорят ждите.
white-light написав:А как у Вас решился вопрос? Приват признал что это их сбой?
Минус образовался из курсовой разницы при оплате заграницей (на момент оплаты заблокировано по одному курсу, при списании по другому курсу). Ну, деньгу загасил, хотя можно было держать овердрафт до 25 числа точно без последствий. Но, наверное, ещё до полмесяца иногда попадал на минуса из-за глюков онлайн-выписке.
white-light, если завтра Вам обновлять онлайн-выписку, то не кипешуйте. Если проблема сохраниться, то можно посмотреть офлайн-выписку в полной веб-версии Приват24.
white-light написав:klug Cумма двух конкретных платежей -это и есть та сумма которая висит в минусе, так что точно знаю что эти платежи прошли и деньги дошли до конечных получателей. Через 4 дня они эту сумму решили повторно удержать. Тут какой-то сбой именно про привату.... "Хто саме тримає суму у блоці оператор у чаті має бачити" -должны, но этого они не говорят и говорят ждите.
У вас в блоці два перші платежі. Вони не списані. Банк тут ні при чому - це особливості роботи деяких інтернет-магазинів, які спочатку блокують суму на карті, потім відправляють товар і після моменту відправки ініціюють списання тієї ж суми повторно. При такому алгоритмі, по ідеї, магазин присилає банку також запит на розблокування заблокованої суми (так робить Амазон, скажімо). Але не всі магазини це роблять. Тоді сума залишається висіти в блоці і блок знімають або через техпідтримку, або чере 30 діб автоматом.