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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8392839383948395
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:43

  diplomnet написав:
  greenozon написав:http://prntscr.com/qev0ws

овва :)


https://finclub.net/ua/news/rada-shvali ... s-grn.html
Так первое чтение , или уже он в силе ??

Ше не в силі.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:09

Черт дернул меня поучаствовать в "акции" от этого так называемого банка. Кешбек за пополнение мобильного называется. Все условия вроде выполнил, даже зарегистрировался на странице акции. Сегодня проверяю - нет кешбека. Пишу в чат, а мне говорят - а вы через неправильный п24 пополняли, идите пожалуйста по известному адресу. Что ж, могу констатировать факт, что в "банке" все стандартно, как было днище, так и осталось.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:00

  KIM написав:Черт дернул меня поучаствовать в "акции" от этого так называемого банка. Кешбек за пополнение мобильного называется.
Пишу в чат, а мне говорят - а вы через неправильный п24 пополняли

В каком смысле? Вы как пополняли, с ПК?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:14

  Slx написав:
  KIM написав:Черт дернул меня поучаствовать в "акции" от этого так называемого банка. Кешбек за пополнение мобильного называется.
Пишу в чат, а мне говорят - а вы через неправильный п24 пополняли

В каком смысле? Вы как пополняли, с ПК?

Скорее всего через ВЭБ, а по условиям акции надо было аппликухой
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:28

  Flamingo написав:Скорее всего через ВЭБ, а по условиям акции надо было аппликухой

Если через веб, то смешно читать, что виноват банк, когда сам понадеялся "вроде бы" сделать по условиям вместо точного следования.
Потому я и выразил benefit of the doubt - вдруг там старые версии приложений не поддерживались или еще что, и спросил в каком смысле :wink:
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:07

Коллеги, подскажите процедуру покупки и снятия без % доллара. Знаю, уже перетирали, но тогда не актуально было, не запоминал :?
Полный набор карт - уни, кдв в грн и дол.
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:14

  la9 написав:Коллеги, подскажите процедуру покупки и снятия без % доллара. Знаю, уже перетирали, но тогда не актуально было, не запоминал :?
Полный набор карт - уни, кдв в грн и дол.

наличие гривны на любой из перечисленных-виртуальная доллар-депо-кдв дол.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 16:19

  хуторянка написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите процедуру покупки и снятия без % доллара. Знаю, уже перетирали, но тогда не актуально было, не запоминал :?
Полный набор карт - уни, кдв в грн и дол.

наличие гривны на любой из перечисленных-виртуальная доллар-депо-кдв дол.

Но можно и на пластиковую долларовую?

И какое депо самое минимальное?
la9
 
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  #<1 ... 8392839383948395
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