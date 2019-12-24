Додано: Сер 25 гру, 2019 13:09

Черт дернул меня поучаствовать в "акции" от этого так называемого банка. Кешбек за пополнение мобильного называется. Все условия вроде выполнил, даже зарегистрировался на странице акции. Сегодня проверяю - нет кешбека. Пишу в чат, а мне говорят - а вы через неправильный п24 пополняли, идите пожалуйста по известному адресу. Что ж, могу констатировать факт, что в "банке" все стандартно, как было днище, так и осталось.

Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.