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Черт дернул меня поучаствовать в "акции" от этого так называемого банка. Кешбек за пополнение мобильного называется. Все условия вроде выполнил, даже зарегистрировался на странице акции. Сегодня проверяю - нет кешбека. Пишу в чат, а мне говорят - а вы через неправильный п24 пополняли, идите пожалуйста по известному адресу. Что ж, могу констатировать факт, что в "банке" все стандартно, как было днище, так и осталось.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Flamingo написав:Скорее всего через ВЭБ, а по условиям акции надо было аппликухой
Если через веб, то смешно читать, что виноват банк, когда сам понадеялся "вроде бы" сделать по условиям вместо точного следования. Потому я и выразил benefit of the doubt - вдруг там старые версии приложений не поддерживались или еще что, и спросил в каком смысле