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Черт дернул меня поучаствовать в "акции" от этого так называемого банка. Кешбек за пополнение мобильного называется. Все условия вроде выполнил, даже зарегистрировался на странице акции. Сегодня проверяю - нет кешбека. Пишу в чат, а мне говорят - а вы через неправильный п24 пополняли, идите пожалуйста по известному адресу. Что ж, могу констатировать факт, что в "банке" все стандартно, как было днище, так и осталось.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Flamingo написав:Скорее всего через ВЭБ, а по условиям акции надо было аппликухой
Если через веб, то смешно читать, что виноват банк, когда сам понадеялся "вроде бы" сделать по условиям вместо точного следования. Потому я и выразил benefit of the doubt - вдруг там старые версии приложений не поддерживались или еще что, и спросил в каком смысле
KIM написав:Черт дернул меня поучаствовать в "акции" от этого так называемого банка. Кешбек за пополнение мобильного называется. Все условия вроде выполнил, даже зарегистрировался на странице акции. Сегодня проверяю - нет кешбека. Пишу в чат, а мне говорят - а вы через неправильный п24 пополняли, идите пожалуйста по известному адресу.
Я поповнював все як треба, залив 200 грн. +4 коміс за свої, (50/міс). Кешбак вчасно не прийшов. Звернувся в підтримку, зафіксували, перезвонили, обіцяють після 25-го виплатити. Тепер нехитрий розрахунок 14 потенційного кешбека (не знаю чи чистими) - 4 ком, мінус 4-5 грн, якщо би платив поступово з кредитки з сайту оператора, а свої тримав на депо і того залишок максимум 6 грн., а може і того менше. Чи варта шкірка вичинки і ще і потреби звертатись за милостинею?
Этот Калобанк совсем уже в кидалу подворотнего превратился.
Уже второй родственник пытается вывести средства СЕПом на ПУМБ и второй раз грабеж - банк отказывается под придуманным предлогом - нужна идентификация клиента, при чем сумма меньше 100$, и одной седьмой от лимита p2p не превышает, не говоря уже про СЕП, где получатель известный.
Первый случай: Перевели средства на Универсалку и попытались оплатить мобильный. Отказ и блокировка (СКРЫТАЯ!). Служба Бесполезности блоков не видела, а на следующие дни карта заблокирована. Разблокировали карту в банкомате вводом пина и обновлением фин.номера, через 30 минут попытались вывести СЕПом - ОТКАЗ! Звонить 3700.
Собака (самка) приняла звонок и вместо идентификации начала уговаривать родственницу отказаться от платежа "ведь вы денег больше не увидите". Через 5 минут наконец-то начала идентификацию и при всех правильных ответах натянула морду, якобы не совпадает информация, хотя по факту это не так (к примеру, на вопрос о городе рождения ответить "Киев, Киевская область" и посчитать этот ответ неправильным ведь формально правильный ответ просто "Киев"). Обозвала операцию махинацией, запрещала с 3-ми людьми говорить во время звонка (родственница спрашивала, что этой... не нравится) итд. ИТОГ: Пришлось заново идти и теперь в отделение, а не к банкомату.
Вторая ситуация: Средства лежали без процентов на КДВ пол года. Решили вывести (такая же сумма почти) - требование подтвердить фото или 3700. Отправили фото с картой - ОТКАЗ по причине - хотят большую комиссию! Ну не твари?
Забраковано : Уважаемый клиент, рекомендуем изменить параметры платежа или совершить транзакцию в любом альтернативном канале самообслуживания: банкомат, терминал самообслуживания, отделение банка.
В этот раз наученный скрупулезностью вопросов по 3700 ответы все прошли и операция прошла.