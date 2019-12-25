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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8393839483958396
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:29

Slx они хотят чтоб мы точно не вернулись.
На этом форуме модератор который удаляет ВСЕ мои сообщения в теме таскомбанка - получает за это деньги от таскомбанка. Фу, кака. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 03:04

Ну и я скажу свеженькую историю. Вчера зашли средства на уню,открываю виртуалку и намереваюсь переложить часть и потом от туда сделать перевод"куда надо".Но в конце операции (вместо корзинного подтверждения )вылазит типа "инструкция для завершения платежа отправлена на мыло и т.д." В ящике ничего не пришло ,подождав для приличия 10 мин я вернувшись в пр24 вижу операцию как бы завершённой, но сумма на уне осталась??? Решил повторить а тут сразу и пишет "если письмо не пришло то звоните на 3700" и блок . Во дожились ,со своей на свою через гестапу переводить.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 06:04

  Дядя Дима написав:Ну и я скажу свеженькую историю. Вчера зашли средства на уню,открываю виртуалку и намереваюсь переложить часть и потом от туда сделать перевод"куда надо".Но в конце операции (вместо корзинного подтверждения )вылазит типа "инструкция для завершения платежа отправлена на мыло и т.д." В ящике ничего не пришло ,подождав для приличия 10 мин я вернувшись в пр24 вижу операцию как бы завершённой, но сумма на уне осталась??? Решил повторить а тут сразу и пишет "если письмо не пришло то звоните на 3700" и блок . Во дожились ,со своей на свою через гестапу переводить.
так бабло в привате под воздействием краника от НБУ сжимается и стремится к нулю. Давят депозитные ставки "в тупую",у меня по разным банкам есть кредитные линии,но ни один еще не проинформировал что изменял % ставку в меньшую сторону ,например с 48 до 24%!!! Вот такой у НБУ и банков дебет-кредет
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:20

Мне нужно перевести небольшую сумму с гривневой КДВ Привата на валютную карту Ощада.
Подскажите, плиз, сколько это будет стоить?
2805
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:31

  2805 написав:Мне нужно перевести небольшую сумму с гривневой КДВ Привата на валютную карту Ощада.
Подскажите, плиз, сколько это будет стоить?

Смотря в какой обменке будете переводить снятые с кдв гривни - курс как правило видно на баннере
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:52

Re: Приватбанк

В приват24 появились лимиты на снятие налички с карт.
Имеет смысл прикрутить для кредиток, например.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:57

Re: Приватбанк

  ramzes4 написав:В приват24 появились лимиты на снятие налички с карт.

Когда появились? Я уже и не помню, когда они появились, давно пользуюсь.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:03

  ramzes4 написав:В приват24 появились лимиты на снятие налички с карт.
Имеет смысл прикрутить для кредиток, например.

Ага, пару лет как ;-)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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  #<1 ... 8393839483958396
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