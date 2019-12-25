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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8394839583968397
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:33

Re: Приватбанк

  wig написав:Меняешь по одной карте, а лимит меняется и по всем дополнительным.

У меня и были разные лимиты и сейчас ради интереса поменял по одной, а на другой сумма какая была, такая и осталась. Менял в приложении.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:55

  vlad123 написав:Принес ПОРВАННЫЕ 20 грн. в кассу ПРИВАТБАНКА, ОТКАЗАЛИСЬ ОБМЕНЯТЬ . Можем только зачислить на счёт. НБУ говорит что должны менять а ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГОВОРИТ ЧТО только положить на счет. Как обычно никакие указы для Привата не закон. Что хотим то и делаем...
https://www.google.com/amp/s/finance.li ... nnye-dengi

А в чем проблема зачислить на счет ?
А вот если зачислить на счет, но с изъятием на экспертизу, то тут могут быть приколы. У меня был случай, когда СБ привата больше месяца искала, куда кассир дел изъятую купюру :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:23

Re: Приватбанк

  ramzes4 написав:В приват24 появились лимиты на снятие налички с карт.
Минимальный лимит 10 грн.

Если лимит превышен, то поднять можно через автоинформатор по 3700.
MASolomko
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