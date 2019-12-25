vlad123 написав:Принес ПОРВАННЫЕ 20 грн. в кассу ПРИВАТБАНКА, ОТКАЗАЛИСЬ ОБМЕНЯТЬ . Можем только зачислить на счёт. НБУ говорит что должны менять а ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГОВОРИТ ЧТО только положить на счет. Как обычно никакие указы для Привата не закон. Что хотим то и делаем... https://www.google.com/amp/s/finance.li ... nnye-dengi
А в чем проблема зачислить на счет ? А вот если зачислить на счет, но с изъятием на экспертизу, то тут могут быть приколы. У меня был случай, когда СБ привата больше месяца искала, куда кассир дел изъятую купюру