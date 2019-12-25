Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:33
wig написав:
Меняешь по одной карте, а лимит меняется и по всем дополнительным.
У меня и были разные лимиты и сейчас ради интереса поменял по одной, а на другой сумма какая была, такая и осталась. Менял в приложении.
ingtrans
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:55
vlad123 написав:
Принес ПОРВАННЫЕ 20 грн. в кассу ПРИВАТБАНКА, ОТКАЗАЛИСЬ ОБМЕНЯТЬ . Можем только зачислить на счёт. НБУ говорит что должны менять а ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГОВОРИТ ЧТО только положить на счет. Как обычно никакие указы для Привата не закон. Что хотим то и делаем...
https://www.google.com/amp/s/finance.li ... nnye-dengi
А в чем проблема зачислить на счет ?
А вот если зачислить на счет, но с изъятием на экспертизу, то тут могут быть приколы. У меня был случай, когда СБ привата больше месяца искала, куда кассир дел изъятую купюру
Kalgan
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Додано: Чет 26 гру, 2019 11:23
ramzes4 написав:
В приват24 появились лимиты на снятие налички с карт.
Минимальный лимит 10 грн.
Если лимит превышен, то поднять можно через автоинформатор по 3700.
MASolomko
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:36
Коллеги, подскажите, на какой минимальный депо нужно положить купленные онлайн баксы, чтобы потом снять без комис?
la9
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:43
la9 написав:Коллеги, подскажите, на какой минимальный депо нужно положить купленные онлайн баксы, чтобы потом снять без комис?
1міс.
stryzhko
Повідомлень: 745
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:50
MASolomko написав: ramzes4 написав:
В приват24 появились лимиты на снятие налички с карт.
Минимальный лимит 10 грн.
Если лимит превышен, то поднять можно через автоинформатор по 3700.
Интересно, временно (Новогодние праздники) или на постоянно (проблема ликвидности)?
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jay2004
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:52
jay2004, обсуждается функция установки через Приват24 лимита на снятия налички.
MASolomko
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:23
Еще УЛУЧШЕНИЕ...терминалы САМООБСЛУЖИВАНИЯ ПРИНИМАЮТ ВАЛЮТУ ТОЛЬКО от 5$ (ранее принимали от 1 $) проверил в трёх терминалах...
vlad123
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