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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8395839683978398
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:54

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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:57

Re: Приватбанк

Господа, а кто знает по какому курсу счиатет лимит на пополнение 300 00 грн, без подтверждающих документов.
А то пытался пополнить 12 800, 12 700 не дает.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:44

... заходимо............ коментуємо................

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
.... прикріпив скріни, як доказ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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