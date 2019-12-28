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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8395839683978398
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:54

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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:57

Re: Приватбанк

Господа, а кто знает по какому курсу счиатет лимит на пополнение 300 00 грн, без подтверждающих документов.
А то пытался пополнить 12 800, 12 700 не дает.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 01:34

на ПУМБ

  sens написав:
  Slx написав:Скажите, а свои средства с Универсалки если вывести СЕПом - то только 3/1 грн комиса или 0.5% там всегда приват добавляет?

Благодарю.


бесплатно - на карту Банка Конкорд,если она у вас есть .
1 грн - на карту Банка ПУМБ , если она у вас .
за 3 грн - на любой счет , кроме 2630 или 2635 , это депозитные , на них Приватбанк не пропускает платеж по реквизитам
за % с помощью любого сервиса р2р :wink:


Тропку на ПУМБ за 1 грн покажите, пожалуйста. Можна в ЛС. Спасибо
alibob
 
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