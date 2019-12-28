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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:54
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:57
Re: Приватбанк
Господа, а кто знает по какому курсу счиатет лимит на пополнение 300 00 грн, без подтверждающих документов.
А то пытался пополнить 12 800, 12 700 не дает.
Додано: Нед 29 гру, 2019 01:34
на ПУМБ
Тропку на ПУМБ за 1 грн покажите, пожалуйста. Можна в ЛС. Спасибо
Додано: Нед 29 гру, 2019 02:32
У Моїх платежах забийте МФО ПУМБа - далі підтягне, як договірний платіж. Але є проблема - ця стежка ходить за регламентом СЕП, а отже найближчий потяг 03.01.2020.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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