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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:54
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:57
Господа, а кто знает по какому курсу счиатет лимит на пополнение 300 00 грн, без подтверждающих документов.
А то пытался пополнить 12 800, 12 700 не дает.
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Shummi
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Додано: Нед 29 гру, 2019 01:34
sens написав: Slx написав:
Скажите, а свои средства с Универсалки если вывести СЕПом - то только 3/1 грн комиса или 0.5% там всегда приват добавляет?
Благодарю.
бесплатно - на карту Банка Конкорд,если она у вас есть .
1 грн - на карту Банка ПУМБ , если она у вас .
за 3 грн - на любой счет , кроме 2630 или 2635 , это депозитные , на них Приватбанк не пропускает платеж по реквизитам
за % с помощью любого сервиса р2р
Тропку на ПУМБ за 1 грн покажите, пожалуйста. Можна в ЛС. Спасибо
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alibob
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Додано: Нед 29 гру, 2019 02:32
alibob написав:
Тропку на ПУМБ за 1 грн покажите, пожалуйста. Можна в ЛС. Спасибо
У Моїх платежах забийте МФО ПУМБа - далі підтягне, як договірний платіж. Але є проблема - ця стежка ходить за регламентом СЕП, а отже найближчий потяг 03.01.2020.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 29 гру, 2019 07:18
alibob написав: sens написав: Slx написав:
Скажите, а свои средства с Универсалки если вывести СЕПом - то только 3/1 грн комиса или 0.5% там всегда приват добавляет?
Благодарю.
бесплатно - на карту Банка Конкорд,если она у вас есть .
1 грн - на карту Банка ПУМБ , если она у вас .
за 3 грн - на любой счет , кроме 2630 или 2635 , это депозитные , на них Приватбанк не пропускает платеж по реквизитам
за % с помощью любого сервиса р2р
Тропку на ПУМБ за 1 грн покажите, пожалуйста. Можна в ЛС. Спасибо
выше ,коллега по Форуму,предоставил правильный ответ о том как отправить,о зачислении - не знаю результата . Я в будние дни отправлял и на следующий день деньги зачислились.
никому не верю
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sens
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