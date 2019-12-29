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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8395839683978398
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:54

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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:57

Re: Приватбанк

Господа, а кто знает по какому курсу счиатет лимит на пополнение 300 00 грн, без подтверждающих документов.
А то пытался пополнить 12 800, 12 700 не дает.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 01:34

на ПУМБ

  sens написав:
  Slx написав:Скажите, а свои средства с Универсалки если вывести СЕПом - то только 3/1 грн комиса или 0.5% там всегда приват добавляет?

Благодарю.


бесплатно - на карту Банка Конкорд,если она у вас есть .
1 грн - на карту Банка ПУМБ , если она у вас .
за 3 грн - на любой счет , кроме 2630 или 2635 , это депозитные , на них Приватбанк не пропускает платеж по реквизитам
за % с помощью любого сервиса р2р :wink:


Тропку на ПУМБ за 1 грн покажите, пожалуйста. Можна в ЛС. Спасибо
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 02:32

  alibob написав:Тропку на ПУМБ за 1 грн покажите, пожалуйста. Можна в ЛС. Спасибо

У Моїх платежах забийте МФО ПУМБа - далі підтягне, як договірний платіж. Але є проблема - ця стежка ходить за регламентом СЕП, а отже найближчий потяг 03.01.2020.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 07:18

  alibob написав:
  sens написав:
  Slx написав:Скажите, а свои средства с Универсалки если вывести СЕПом - то только 3/1 грн комиса или 0.5% там всегда приват добавляет?

Благодарю.


бесплатно - на карту Банка Конкорд,если она у вас есть .
1 грн - на карту Банка ПУМБ , если она у вас .
за 3 грн - на любой счет , кроме 2630 или 2635 , это депозитные , на них Приватбанк не пропускает платеж по реквизитам
за % с помощью любого сервиса р2р :wink:


Тропку на ПУМБ за 1 грн покажите, пожалуйста. Можна в ЛС. Спасибо
выше ,коллега по Форуму,предоставил правильный ответ о том как отправить,о зачислении - не знаю результата . Я в будние дни отправлял и на следующий день деньги зачислились.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 13:57

Самый гавеный банк с самым наплевательским сервисом, с которым я только сталкивался. Есть недалеко от меня их отделение по адресу Воздухофлотский пр.11. И есть в этом отделении банкомат с зоной 24/7. Именно так он отмечен на карте. Так вот последние года 3 в этом отделении систематически не работает картридер для доступа в эту зону (именно так, потому что я не помню ни одного дня за 3 года когда бы он работал, а бываю я там почти каждый день). Я писал Приватбанку в Facebook, писал на горячую линию, звонил на горячую линию (множество раз), писал здесь представителю (когда он ещё был). Все регистрировали, говорили исправят - всё без толку, как мёртвому припарка. Но последние пару месяцев , картридер просто сняли, т.е. доступа нет совсем, при этом на карте отделение до сих пор в списке 24/7. Очередной раз сегодня
пошел снять деньги, хрен там. Попытался позвонить на горячую линию, хрен там - обращение даже не стали регистрировать. Я, конечно, понимаю что я не Гарик Корогодский, пост в FB которого решает проблемы с навящивыми звонками за пару кликов, но блин, не сделать за 3 года доступ в зону 24/7 которая таковой является официально согласно вашего же сайта, при этом наплевав на все обращения, это просто верх пофигизма и тупости по отношению к вашем же клиентам. Хотя у Привата же даже нет официального представителя на этой ветке, поэтому все вполне ожидаемо. Буду ли я или моя компания хоть когда-нибудь обслуживаться в банке, который в открытую плюет на своих клиентов за 3 года не удосужившись отреагировать хоть на одно обращение (суммарно только от меня их наберётся в районе десятки)? Да, никогда! Банк, который ценит свою репутацию дешевле ремонта ср*ного картридера? :evil: Fuck off идиоты!
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 14:10

  DjPavel написав:Так вот последние года 3 в этом отделении систематически не работает картридер для доступа в эту зону

Переходите в Таскомбанк, у нас в городе они решили аналогичную проблему просто: отключили кардридер вообще, и доступ в зону 24/7 открыт круглосуточно без всяких карт :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 11:07

  DjPavel написав:... писал здесь представителю (когда он ещё был) ...

Правильно! -- продолжайте писать здесь (даже когда представителя уже нет)! -- причем пишите не реже чем раз в день (а лучше раз в час) -- до момента исправления этой возмутительнейшей ситуации! -- в крупнейшем отделении столицы! (хм... -- нет) мелкие перекосы на местах...
-- это очень важно для всех нас! -- нет.
_hunter
 
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