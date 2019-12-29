Додано: Нед 29 гру, 2019 13:57

систематически

Самый гавеный банк с самым наплевательским сервисом, с которым я только сталкивался. Есть недалеко от меня их отделение по адресу Воздухофлотский пр.11. И есть в этом отделении банкомат с зоной 24/7. Именно так он отмечен на карте. Так вот последние года 3 в этом отделениине работает картридер для доступа в эту зону (именно так, потому что я не помню ни одного дня за 3 года когда бы он работал, а бываю я там почти каждый день). Я писал Приватбанку в Facebook, писал на горячую линию, звонил на горячую линию (множество раз), писал здесь представителю (когда он ещё был). Все регистрировали, говорили исправят - всё без толку, как мёртвому припарка. Но последние пару месяцев , картридер просто сняли, т.е. доступа нет совсем, при этом на карте отделение до сих пор в списке 24/7. Очередной раз сегодняпошел снять деньги, хрен там. Попытался позвонить на горячую линию, хрен там - обращение даже не стали регистрировать. Я, конечно, понимаю что я не Гарик Корогодский, пост в FB которого решает проблемы с навящивыми звонками за пару кликов, но блин, не сделать за 3 года доступ в зону 24/7 которая таковой является официально согласно вашего же сайта, при этом наплевав на все обращения, это просто верх пофигизма и тупости по отношению к вашем же клиентам. Хотя у Привата же даже нет официального представителя на этой ветке, поэтому все вполне ожидаемо. Буду ли я или моя компания хоть когда-нибудь обслуживаться в банке, который в открытую плюет на своих клиентов за 3 года не удосужившись отреагировать хоть на одно обращение (суммарно только от меня их наберётся в районе десятки)? Да, никогда! Банк, который ценит свою репутацию дешевле ремонта ср*ного картридера?Fuck off идиоты!