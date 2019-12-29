Додано: Пон 30 гру, 2019 14:17

Slx написав: _hunter написав: DjPavel написав: ... писал здесь представителю (когда он ещё был) ... ... писал здесь представителю (когда он ещё был) ...

Правильно! -- продолжайте писать здесь (даже когда представителя уже нет)! -- причем пишите не реже чем раз в день (а лучше раз в час) -- до момента исправления этой возмутительнейшей ситуации! -- в крупнейшем отделении столицы! (хм... -- нет) мелкие перекосы на местах...

-- это очень важно для всех нас! -- нет. Правильно! -- продолжайте писать здесь (даже когда представителя уже нет)! -- причем пишите не реже чем раз в день (а лучше раз в час) -- до момента исправления этой возмутительнейшей ситуации! -- в крупнейшем отделении столицы! (хм... -- нет) мелкие перекосы на местах...-- это очень важно для всех нас! -- нет.

Это ветка об обслуживании (плохом/хорошем), так что если вам не нравится пост по теме - можете даже не писать об этом (всем на ваши ощущения в этом случае пофиг). Это ветка об обслуживании (плохом/хорошем), так что если вам не нравится пост по теме - можете даже не писать об этом (всем на ваши ощущения в этом случае пофиг).

С одной стороны -- да. С другой стороны -- для жалоб вида "на меня у отделении уборщица криво посмотрела" -- есть жалобная книга.-- тем более человек же сам пишет -- всем пофиг.Какую полезную для себя информацию из того поста клиент банка может вынести?-- если он в том отделении не был ни разу -- ну... спасибо, наверное.-- если был (и как раз ночью пытался деньги снять) -- выводы уже сделаны.Пост из разряда "и я задумался -- а насколько это системная проблема -- проехался по всему городу -- и обнаружил еще 2 таких отделения -- это жжжжжжж явно неспроста" -- вот это было бы реально важно/полезно.