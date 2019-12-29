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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8396839783988399
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:17

  Slx написав:
  _hunter написав:
  DjPavel написав:... писал здесь представителю (когда он ещё был) ...

Правильно! -- продолжайте писать здесь (даже когда представителя уже нет)! -- причем пишите не реже чем раз в день (а лучше раз в час) -- до момента исправления этой возмутительнейшей ситуации! -- в крупнейшем отделении столицы! (хм... -- нет) мелкие перекосы на местах...
-- это очень важно для всех нас! -- нет.

Это ветка об обслуживании (плохом/хорошем), так что если вам не нравится пост по теме - можете даже не писать об этом (всем на ваши ощущения в этом случае пофиг).

С одной стороны -- да. С другой стороны -- для жалоб вида "на меня у отделении уборщица криво посмотрела" -- есть жалобная книга.
-- тем более человек же сам пишет -- всем пофиг.

Какую полезную для себя информацию из того поста клиент банка может вынести?
-- если он в том отделении не был ни разу -- ну... спасибо, наверное.
-- если был (и как раз ночью пытался деньги снять) -- выводы уже сделаны.
Пост из разряда "и я задумался -- а насколько это системная проблема -- проехался по всему городу -- и обнаружил еще 2 таких отделения -- это жжжжжжж явно неспроста" -- вот это было бы реально важно/полезно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:39

Re: Приватбанк

  _hunter написав:есть жалобная книга.
Их отменили из-за низкой их эффективности.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 14:59

  MASolomko написав:
  _hunter написав:есть жалобная книга.
Их отменили из-за низкой их эффективности.

Не может быть!
:shock:
</sarcasm>
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 30 гру, 2019 16:52, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:48

Re: Приватбанк

  _hunter написав:Не может быть!


Может, уже с десяток лет в Привате плакатики висят :
плохо обслужили, кинь СМС на номер ...
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:52

  Goodman написав:
  _hunter написав:Не может быть!


Может, уже с десяток лет в Привате плакатики висят :
плохо обслужили, кинь СМС на номер ...

Да что ж такое -- второй раз мой сарказм не детектится -- исправил сообщение.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:13

Re: Приватбанк

  _hunter написав:Не может быть!
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kabmin-otmenil-zhalobnuju-knigu-350742/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 17:16

  MASolomko написав:
  _hunter написав:Не может быть!
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kabmin-otmenil-zhalobnuju-knigu-350742/

я же уже поставил тег "сарказм"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 18:52

Какие дебiлоиды выпустили купюру номиналом 1000 и не сделали чтобы эту хреyь принимали терминалы примата или любого банка? ахренеть!!!

Никто нее в курсе?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:34

Re: Приватбанк

proftpd66 написав:
Никто нее в курсе?


Это заговор масонов
.......
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:49

Re: Приватбанк

proftpd66 написав:Никто нее в курсе?

Зима прийшла раптово, коли її ніхто не чекав:))
stryzhko
 
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