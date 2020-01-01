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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 10:27
Re: Приватбанк
За пополнение чужого номера через приложение по акции кэшбэк не начисляют...
Додано: Сер 01 січ, 2020 11:49
Re: Приватбанк
а й справді не приймають... на екрані ТСО написано при запиханні купюр - приймаються номінали від 1 до 500 грн!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 01 січ, 2020 18:14
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:13
Re: Приватбанк
Додано: Сер 01 січ, 2020 21:09
То ли продлена, то ли такая и была: з 1 листопада 2019 до 31 січня 2020.
Но, "7% від суми поповнення", от которых сразу забирают 19,5% налогов и за само пополнение комиссию дерут.
Чуть больше 4% по итогу - мегакуш, чо
Да, даже в бюджетном красном маркете на 30 грн сверху 1 грн накидывают, что при небольших суммах пополнения - выгоднее.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
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