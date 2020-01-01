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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8397839883998400
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:27

Re: Приватбанк

За пополнение чужого номера через приложение по акции кэшбэк не начисляют...
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:49

Re: Приватбанк

  proftpd66 написав:выпустили купюру номиналом 1000 и не сделали чтобы эту хреyь принимали терминалы примата


а й справді не приймають... на екрані ТСО написано при запиханні купюр - приймаються номінали від 1 до 500 грн!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:14

  Charter написав:За пополнение чужого номера через приложение по акции кэшбэк не начисляют...

Если вы это про прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали. Разве что сложно было саму операцию провести.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:13

Re: Приватбанк

  Slx написав:прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали

Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 21:09

  Charter написав:
  Slx написав:прошлую (до середины декабря), то начисляли на любые номера и инфо про кешбек сразу показывали

Сейчас акция до конца января и начисляют кэшбэк только за свой номер


То ли продлена, то ли такая и была: з 1 листопада 2019 до 31 січня 2020.
Но, "7% від суми поповнення", от которых сразу забирают 19,5% налогов и за само пополнение комиссию дерут.
Чуть больше 4% по итогу - мегакуш, чо :mrgreen:

Да, даже в бюджетном красном маркете на 30 грн сверху 1 грн накидывают, что при небольших суммах пополнения - выгоднее.
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
EKO
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  #<1 ... 8397839883998400
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